Ninh Thuận: Học sinh hoảng hốt khi chứng kiến người phụ nữ nhảy lầu tự tử tại trường

Xã hội 12/01/2020 11:04

Sau khi lẻn vào trường THPT Chu Văn An, người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhảy lầu tự tử khiến các học sinh trong trường hoảng hốt.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết tại trường THPT Chu Văn An (TP Phan Rang - Tháp Chàm) vừa xảy ra vụ nhảy lầu tự tử khiến một người phụ nữ tử vong.

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Người phụ nữ lẻn vào trường nhảy lầu tự tử khiến học sinh hoang mang - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/1, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xe buýt theo hướng từ Ninh Sơn về TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khi đến trường THPT Chu Văn An (đường 21/8, TP. Phan Rang), người này lẻn lên tầng 3 của trường rồi nhảy lầu tự sát. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm này đang là giờ ra chơi nên nhiều học sinh chứng kiến đã hoảng sợ bỏ chạy, theo Saostar.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tự tử trong trường học này.

Cách đây không lâu, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cũng vừa xảy ra trường hợp một người phụ nữ nhảy lầu tự tử.

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Trước đó không lâu, một người phụ nữ cũng vừa nhảy lầu tự sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khuya 25/12/2019, trong lúc mọi người đang ngủ say, bà Trần Thị Mương (65 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) lén trèo qua cửa sổ tầng 9 Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng nhảy xuống dưới. Sau khi rơi xuống sân thượng của tầng 5, nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết bà Mương sống độc thân, từ nhỏ đã có dấu hiệu tâm lý không ổn định. Nạn nhân nhập viện để điều trị xoang mũi.

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