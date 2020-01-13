Nhói lòng thư tuyệt mệnh của người phụ nữ nhảy lầu tự tử trong trường học: ‘Ba mày đừng đi thêm bước nữa mà bỏ con nghe’

Xã hội 13/01/2020 11:10

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ lẻn vào trường học nhảy lầu tự tử, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân.

Nhiều ngày qua, thông tin một người phụ nữ lén vào trường THPT Chu Văn An (đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) nhảy lầu tự tử gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm xác định nạn nhân là bà L.T.M (sinh năm 1972, sống tại thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), đã lập gia đình và có 3 con. Được biết nạn nhân không có người thân theo học tại trường THPT Chu Văn An như thông tin lan truyền trên mạng.

Trước khi xảy ra vụ việc, Bà M. có tiền sử bệnh đau đầu. Thời gian gần đây, những cơn đau càng thường xuyên hơn. Theo thông tin trên Dân Trí, vào khoảng 12 giờ ngày 11/1, gia đình không thấy bà M. ở nhà nên đi tìm thì phát hiện bà có để lại 1 bức thư tuyệt mệnh.

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Bà M. lẻn vào trường cấp 3 nhảy lầu tự tử khiến học sinh hoảng loạn - Ảnh: Internet

Trong thư, bà M. viết: “Tôi đã làm khổ cha con ba mày rất nhiều, giờ không làm khổ nữa, ba mày đã lo cho tôi đầy đủ giờ phút cuối. Mãn nguyện của tôi là cầu ba mày, nhờ anh hai tám lên thưa với cha cho tôi được theo đạo ba mày đã giúp cho, tôi xin cảm ơn ba mày nhiều lắm chúc 4 cha con ở lại mạnh giỏi... ba mày đừng đi thêm bước nữa mà bỏ con nghe ba".

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà L.T.M chết là do nhảy lầu tự sát. Hiện thi thể của nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/1, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi xe buýt theo hướng từ Ninh Sơn về TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến trường THPT Chu Văn An, người này lẻn lên tầng 3 của trường rồi nhảy lầu tự sát. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ninh Thuận: Học sinh hoảng hốt khi chứng kiến người phụ nữ nhảy lầu tự tử tại trường

Ninh Thuận: Học sinh hoảng hốt khi chứng kiến người phụ nữ nhảy lầu tự tử tại trường

Sau khi lẻn vào trường THPT Chu Văn An, người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhảy lầu tự tử khiến các học sinh trong trường hoảng hốt.

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