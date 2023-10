Cụ thể, theo lời ông bà, năm 2011, con trai vợ chồng ông bà là anh Đ.M.N. kết hôn với chị N.A. sau đó sinh được 2 người con là cháu H.A. (SN 2012) và cháu T.N. (SN 2014). Năm 2018, anh N. qua đời do bệnh nặng.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu kể từ khi chị N.A. đưa theo 2 đứa con nhỏ về ở cùng anh T. Cả 2 đứa trẻ còn quá nhỏ để đối đầu với những hiểm họa khi về chung sống cùng mẹ và người tình của mẹ.

Tháng 8/2020, vì nhớ cháu nên 2 ông bà sang thăm. Cũng chính lúc này, ông bà phát hiện trên người 2 cháu xuất hiện rất nhiều dấu vết bầm tím do bị đánh, gặng hỏi mãi các cháu mới nói là bị bố dượng đánh.

Những vết bầm tím trên cơ thể của cháu nội ông Sáng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Vừa tức giận vừa thương cháu nên vợ chồng bà Hồng đã tổ chức ngay cuộc họp gia đình.

Dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, tại cuộc họp, các bên gia đình đều thừa nhận rằng anh T. đã đánh 2 cháu H.A. và T.N. là quá dã man, không thể chấp nhận.

Trong cuộc họp này, bố mẹ anh T. cũng đã cam kết sẽ giáo dục lại anh T. để không còn tái diễn hành vi bạo lực nữa. Bố mẹ anh T. cùng chị N.A. cũng hứa sẽ bảo vệ 2 cháu. Tuy nhiên, hành vi bạo hành 2 cháu vẫn tiếp diễn.

"Đến ngày 28/12/2020, vợ chồng tôi đến thăm 2 cháu thì lại phát hiện trên mạn sườn của cháu H.A. có nhiều vết thâm do bị đánh. Khi vợ chồng tôi hỏi thì cháu nói do lúc ăn cơm cháu không cầm bát lên ăn mà để bát trên bàn và dùng thìa xúc ăn nên đã bị anh T. đánh.

Ngày 9/4/2021, vợ chồng tôi đón các cháu về nhà mình chơi thì cháu T.N. kể đêm 8/4, cháu bị người tình của mẹ bóp cổ, tát vào má, đập đầu xuống sàn nhà và nhốt vào phòng tối làm cháu bị thương và hoảng sợ. Lúc đó, mẹ cháu cũng có mặt nhưng không ngăn cản được", bà Hồng trả lời PV Pháp luật và Bạn đọc.

Ông bà nội cho biết kể từ ngày các cháu về ở cùng mẹ và người tình của mẹ thì liên tiếp bị đánh - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Sau cuộc họp gia đình, vợ chồng bà Hồng đưa cháu T.N. lên trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Minh Khai. Đồng thời đưa cháu N. vào Bệnh viện Thanh Nhàn để khám. Kết quả thăm khám, cháu T.N. được chẩn đoán "theo dõi chấn thương sọ não".

Để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho 2 con, chị N.A. đã tự nguyện bàn giao 2 con cho vợ chồng bà Hồng chăm sóc, thời gian từ 15/6/2021 đến khi trưởng thành, cố biên bản gia nhận đầy đủ.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2021, do gia đình có người bị Covid-19 nên chị N.A. đã đón 2 con về ở tạm nhà ông bà ngoại. Hết dịch, vợ chồng bà Hồng sang đón cháu thì bị chị N.A. từ chối, thậm chì còn có hành động xấc xược, đe dọa.

Vợ chồng bà Hồng bày tỏ, việc con riêng ở cùng bố dượng là rất nguy hiểm, bởi thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc bố dượng bạo hành con riêng của vợ - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Hiện tại cả hai cháu vẫn chưa được đi học, do mới đây mẹ của các bé xin nghỉ học, chứ không chuyển trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Minh Khai đã mời những người liên quan lên làm việc.

Trao đổi với PV báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường Minh Khai cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của vợ chồng ông Sáng - bà Hồng, Công an phường Minh Khai đã mời những người liên quan lên trụ sở làm việc.

"Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra thụ lý. Tuy nhiên, sau khi chuyển hồ sơ lên Công an quận thì gia đình ông Sáng, bà Hồng đã xin rút đơn…", đại diện Công an phường Minh Khai thông tin.

Ông Sáng cho biết, thời điểm gia đình ông xin rút đơn là do tin tưởng chị N.A. và anh T. sẽ thay đổi và không bạo hành 2 đứa cháu nội của ông nữa. Tuy nhiên, sự việc vẫn thường xuyên xảy ra nên vợ chồng ông tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Công an quận Hai Bà Trưng.

"Sau khi gia đình tôi rút đơn, chị N.A. và anh T. đã cấm vợ chồng tôi tiếp xúc với 2 cháu. Mỗi lần chúng tôi sang thăm 2 cháu, cả T. và N.A. đều không cho chúng tôi gặp. Sáng 26/4/2022 vừa qua, khi vợ tôi sang tặng quà sinh nhật cho cháu cũng bị 2 người này ngăn cản, không cho vào nhà", ông Sáng nói.

Ông Sáng cho rằng, việc con riêng ở cùng bố dượng là rất nguy hiểm, bởi thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc bố dượng bạo hành con riêng của vợ dẫn đến những vụ án mạng thương tâm.

Vụ việc cha dượng đóng 9 chiếc đinh vào đầu con gái riêng của vợ ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa qua là một minh chứng. Bên cạnh đó còn nhiều những vụ xâm hại tình dục con riêng của vợ.

"Tôi đề nghị các cơ quan pháp luật, ban ngành sớm vào cuộc điều tra, để có các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi nhằm đảm bảo sự an toàn cho 2 cháu của tôi. Tránh để sự việc đi quá xa", ông Sáng bày tỏ.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.