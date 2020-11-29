Đòi nợ mãi không được, người đàn ông quỳ trước nhà con nợ xin trả lại tiền

Sau khi cho người quen mượn tiền, người đàn ông phải quỳ gối để đòi nợ. Hình ảnh này hiện đang gây bão khắp các diễn đàn.

Trước nay, cư dân mạng thường đùa giỡn rằng “đứng cho vay, quỳ đòi tiền”. Ai cũng tưởng rằng đây là chuyện đùa. Thế nhưng, mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh người đàn ông được cho là phải quỳ gối để đòi nợ.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào sáng 28/11 tại Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Theo hình ảnh đang gây bão mạng xã hội, một người đàn ông đeo một tấm biển ghi dòng chữ: “Xin anh S. trả tiền cho em”.

Được biết, vì vợ con đi viện nhưng con nợ không chịu trả tiền, người đàn ông đành phải quỳ gối đòi lại tiền của mình đã cho mượn trước đó.

Người đàn ông quỳ gối đòi nợ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Người đăng bức ảnh này chia sẻ: “Anh S. mượn tiền của anh này, đến lúc gia đình anh này có việc (vợ con đi viện) thì tới đòi. 5 lần 7 lượt anh S. đều khất lần. Không còn cách nào khác, anh này mới phải làm cách này hy vọng sẽ đòi lại tiền từ anh S. Nghe nói lúc mượn tiền anh S. ngon ngọt lắm, thấy bảo vay gần 20 triệu. Đứng cho vay, quỳ xin lại là có thật”.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Hầu hết mọi người đều cảm thông cho người đàn ông trên vì đã tin tưởng đưa cho anh S. vay tiền. Thế nhưng, khi gia đình có việc cần thì chẳng thể đòi lại. Bên cạnh đó, nhiều người lên tiếng chỉ trích con nợ, hy vọng người này sớm trả tiền để chủ nợ có thể giải quyết việc gia đình.

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