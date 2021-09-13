Diễn biến mới vụ MC VTV kiêm giảng viên đại học 'châm biếm' sinh viên 'nghỉ học có giúp em đỡ buồn' khi nhà có người thân mất

Xã hội 13/09/2021 20:35

Dù đã gửi email lịch sự xin phép được vắng buổi học vì nhà có người thân mất, song sinh viên này vẫn bị MC VTV kiêm giảng viên đại học châm biếm vô duyên.

Mới đây, dân mạng xôn xao vụ việc MC VTV Trịnh Lê Anh kiêm giảng viên đại học "mỉa mai" một bạn sinh viên khi xin phép được vắng bữa học đầu tiên vì có người thân vừa mất. Cụ thể, trong bài viết, nam MC có nhắn nhủ một câu gây tranh cãi rằng: "Nghỉ học có làm em đỡ buồn không".

Bài viết ngay lập tức sau đó đã nhận về rất nhiều sự phẫn nộ của cộng đồng mạng vì nhiều người cho rằng bạn sinh viên này đã email cho thầy rất đàng hoàng, bày tỏ lý do xin nghỉ học, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi vì sự vắng mặt của mình trong buổi học.

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Dòng trạng thái gây tranh cãi của MC Trịnh Lê Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước làn sóng phẫn nộ đồng loạt của dân mạng, MC Trịnh Lê Anh cuối cùng đã phải đăng bài xin lỗi. Trên trang cá nhân, MC VTV cho biết đã email lại gửi xin lỗi chân thành đến bạn sinh viên và mong được thứ lỗi. Nguyên văn dòng trạng thái như sau:

"Mình xin lỗi học trò nhé. Mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ với em. Xin lỗi các bạn FB đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa cân nhắc kỹ. Cảm ơn các bạn, mong các bạn thứ lỗi. Mình đã email xin lỗi bạn ấy".

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Bài đăng xin lỗi vì đã làm dậy sóng dân mạng và vô tình làm tổn thương đến sinh viên - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, dường như hành động này cũng chưa đủ xoa dịu sự bức xúc của dân mạng. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, một người bạn của sinh viên kia cũng cho biết thêm: "Bạn mình đã nhận được cuộc điện thoại xin lỗi từ thầy rồi nhé. Tuy nhiên mình và bạn đều có mong muốn khóa comment nhưng vẫn giữ lại bài viết này".

Bên cạnh, qua tìm hiểu, gia đình của sinh viên được nhắc đến trong sự việc có người thân lớn tuổi không may qua đời nên mới gửi thư xin nghỉ học. Việc nghỉ học của sinh viên này vẫn nằm trong 20% số buổi được nghỉ phép trên lớp (điều kiện để sinh viên vẫn được tiếp tục học và thi theo bậc chương trình đại học).

Được biết, MC Trịnh Lê Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, nhận bằng Thạc sĩ Du lịch tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Từ năm 2003, anh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV, đảm nhiệm dẫn dắt nhiều chương trình phát sóng trực tiếp và sự kiện tầm cỡ.

Vội vàng xin lỗi sau khi mỉa mai sinh viên xin phép nghỉ vì có người nhà mất, nam MC vẫn bị 'ăn gạch' vì lời văn kém duyên

Vội vàng xin lỗi sau khi mỉa mai sinh viên xin phép nghỉ vì có người nhà mất, nam MC vẫn bị 'ăn gạch' vì lời văn kém duyên

Vì một email xin vắng học vì gia đình có người mất, MC kiêm giảng viên này đã lên mạng mỉa mai sinh viên của mình: "Nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không?"

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