Vội vàng xin lỗi sau khi mỉa mai sinh viên xin phép nghỉ vì có người nhà mất, nam MC vẫn bị 'ăn gạch' vì lời văn kém duyên

Xã hội 13/09/2021 17:44

Vì một email xin vắng học vì gia đình có người mất, MC kiêm giảng viên này đã lên mạng mỉa mai sinh viên của mình: "Nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không?"

Mới đây trên trang cá nhân của mình, một giảng viên kiêm MC của VTV - Đài Truyền hình Việt Nam là Trịnh Lê Anh đã đăng tải một bài viết với nội dung được cho là 'mỉa mai' một sinh viên đã xin vắng buổi khai giảng online vì gia đình có người mất. Lập tức, bài đăng này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cách cư xử nam MC này là quá kém duyên.

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MC Trịnh Lê Anh bị cho là đã 'mỉa mai' sinh viên của mình chỉ vì bạn này xin nghỉ với lý do gia đình có người qua đời - Ảnh: FBNV

Cụ thể, một sinh viên có đăng ký môn học mà MC này đứng lớp đã email xin nghỉ buổi học đầu tiên vì gia đình có người mất, nội dung bức email là: "Do gia đình em đang có chuyện buồn nên em xin phép thầy cho phép em được vắng buổi học đầu tiên ngày mai ạ, Em cám ơn thầy và xin lỗi thầy rất nhiều vì không tham gia được buổi học đầu tiên ạ!"

Theo sự xác minh của Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, sinh viên này thật sự có người thân đã mất là bà ngoại nên mới gửi đơn xin nghỉ mất buổi học đầu tiên. Nhưng dù có lý do chính đáng, nam MC này đã chụp lại bức email, rồi đăng tải lên trên cá nhân của mình kèm theo những lời nói được đánh giá là khá "vô duyên".

"Khai giảng online, khi sinh viên buồn!

Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ trong quỹ 20% thời lượng cho phép!

Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, là điều các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn, nhé!"

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Nguyên văn status trên trang cá nhân của nam MC - Ảnh: Chụp màn hình

Điều khiến nhiều người thấy "ngứa mắt" chính là câu "nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không" của Trịnh Lê Anh. Theo đó, nhiều người đã bức xúc và lên tiếng cho rằng việc gia đình có người mất là việc đau buồn và xảy ra đột ngột nên thay vì những lời lẽ "mỉa mai" như này thì bạn sinh viên kia cần thông cảm nhiều hơn.

Sự việc sau đó được đẩy lên cao trào khi mà status này của nam MC nhận được khá nhiều lượt tương tác và bình luận, đa phần đều không đồng tình với thái độ không tôn trọng bạn sinh viên của Trịnh Lê Anh. Ngoài ra, việc chụp màn hình nhưng vẫn để lộ địa chỉ mail, họ tên và mã số sinh viên mà không làm mờ hoặc bôi đen cũng khiến cho dân tình "nóng mặt" vì rất có thể danh tính sinh viên kia sẽ bị lộ và việc này cũng liên quan mật thiết đến vấn đề an ninh mạng.

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Nhiều netizen không đồng tình với thái độ của Trịnh Lê Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó ít phút, đích thân Trịnh Lê Anh đã lên tiếng xin lỗi bạn sinh viên kia công khai trên trang cá nhân của mình và mong được học trò thứ lỗi. Cụ thể, nam MC viết: "Mình xin lỗi học trò nhé. Mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ với em. Xin lỗi các bạn FB đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa cân nhắc kỹ. Cảm ơn các bạn, mong các bạn thứ lỗi. Mình đã email xin lỗi bạn ấy."

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Lời xin lỗi của Trịnh Lê Anh được cho là khá qua loa và không chấp nhận được - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi netizen cho rằng lời xin lỗi của Trịnh Lê Anh là không chân thành và khá qua loa. Nhiều người cho rằng nam MC cần phải xin lỗi nhân vật đang chịu tổn thương nhất chính là bạn sinh viên kia hơn là đăng đàn xin thứ lỗi như thế này.

Ngoài ra, giọng văn của anh chàng cũng bị nhiều người bắt lỗi chưa nghiêm túc và quyết tẩy chay vì dù gì Trịnh Lê Anh cũng là một người nắm trong tay nhiều tấm bằng về quan hệ và văn hóa nhưng lại có thể phát ngôn một cách đầy "mỉa mai" như vậy.

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Cộng đồng mạng tỏ ra khá thất vọng vì Trịnh Lê Anh là một người có nắm trong tay nhiều tấm bằng quan hệ và văn hóa đáng lẽ càng phải chú ý những phát ngôn của mình hơn - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, MC Trịnh Lê Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ quốc tế, Thạc sĩ Du lịch tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngoài ra, anh cũng là Tiến sĩ Văn hóa - Du lịch. Từ năm 2003, anh đã là một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV, đảm nhiệm dẫn dắt nhiều chương trình phát sóng trực tiếp và sự kiện tầm cỡ.

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