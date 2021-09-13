Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái trẻ bị sóng đánh dạt vào bờ ở Phú Quốc

Xã hội 13/09/2021 14:28

Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ vớt thi thể của nạn nhân vào nơi khô ráo và thông báo với chính quyền địa phương.

Theo thông tin của báo Đất Việt, sáng 13/9, một số người dân tại Phú Quốc phát hiện thi thể một cô gái trẻ bị trôi dạt vào bờ biển. Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ vớt thi thể của nạn nhân vào nơi khô ráo và thông báo với chính quyền địa phương.

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Thi thể của cô gái được người dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ sáng 13/9 - Ảnh: Đất Việt

Cụ thể, trước đó, chiều 12/9, tại khu vực bãi biển nhà hàng của resort N. ở Phú Quốc, nhiều người cho biết, một cô gái trẻ đi tắm biển nhưng không may bị nước cuốn ra xa. Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Đến sáng 13/9, thi thể mới được phát hiện và được cho là của cô gái mất tích vì tắm biển tại khu vực bãi biển nhà hàng của resort N. Hiện tại, vụ việc đau lòng vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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