Sau bão số 5: Người dân phát hiện một thi thể phụ nữ trôi trên sông ở Kon Tum

Xã hội 13/09/2021 09:52

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn, mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum tăng dần và có lũ. Khi bão qua, người dân tại huyện Tu Mơ Rông đã phát hiện một thi thể trôi trên sông.

Theo thông tin của Dân Trí, UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum cho hay, người dân phát hiện thi thể bà Y Ben (sinh năm 1968, trú tại xã Đăk Rơ Ông) trôi trên sông Đăk Tờ Kan ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum sau khi mưa gió ảnh hưởng bão số 5 vừa ngớt trong ngày 12/9.

Sau đó, Chính quyền xã Đăk Rơ Ông và huyện Tu Mơ Rông đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự và đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19. Do ảnh hưởng bão số 5, tại cầu tràn Năng Nhỏ 1 trên Tỉnh lộ 678 (đoạn qua huyện Tu Mơ Rông) nước đã rút nước. Tuy nhiên, mưa lũ đã làm sập lún một phần cầu tràn. Cầu đi qua thôn Năng Nhỏ 2, xã Đắk Sao nước lũ làm sập đầu cầu, phương tiện không thể lưu thông.   

bão số 5
Mưa lớn khiến 1 cây cầu tại xã Đăk Sao, H.Tu Mơ Rông bị gãy - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của báo Thanh Niên, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Tu Mơ Rông cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, tính đến 8 giờ ngày 12/9, mưa lũ đã làm hư hại nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Cụ thể, tại xã Đăk Sao, mưa lũ làm sụt lún mố cầu tràn Năng Nhỏ 1 trên tỉnh lộ 678; sập đầu cầu thôn Kạch Nhỏ đi qua Năng Nhỏ 2, xe cộ không lưu thông được.

Tại xã Đăk Na, mưa lũ làm sạt lở 2 mố của ngầm tràn thôn Ba Ham - Long Tun; sạt lở 1/2 đường qua ngầm Đất Tỏ, thôn Đăk Rê 2. Tại xã Đăk Hà, tuyến đường đi 4 xã phía tây bị sạt lở khoảng 60 m3 đất, nền đường bê tông bị xói mòn, tạo thành hàm ếch . Mưa lũ cũng làm hư hỏng hệ thống thủy lợi thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan.

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