Bão số 5: 37 người mất liên lạc, nhiều nhà bị tốc mái ở Thừa Thiên - Huế

Xã hội 12/09/2021 14:02

Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), cho biết địa phương đã có 37 người dân đi rừng chưa liên lạc được sau bão số 5.

Theo Zing News, trưa ngày 12/9, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), cho biết địa phương này ghi nhận có 37 người dân đi rừng chưa liên lạc được sau bão số 5. Những người này trú ở 2 xã Hương Phú và Thượng Quảng (huyện Nam Đông).

"37 người dân này chia thành nhiều nhóm để vào rừng hái lá, lấy mây. Khi vào rừng sâu, điện thoại của họ mất sóng nên đến giờ vẫn chưa liên lạc được" - ông Phụng nói với Zing News.

Nhận tin báo của người nhà, lực lượng chức năng huyện Nam Đông đang tìm mọi cách liên lạc với những người này.

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Lực lượng Công an đang giúp người dân lợp lại mái nhà sau bão số 5 - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo Kinh tế và Đô thị, do ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến 29 ngôi nhà ở 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) tốc mái. Trong đó, huyện Phong Điền có 24 ngôi nhà và Quảng Điền là 5. Hiện các lực lượng chức năng địa phương cùng với gia đình tiến hành khắc phục.

UBND huyện Phong Điền cũng đã chỉ đạo Công ty Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 cho rút toàn bộ công nhân thi công Thủy điện Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn, chỉ để lại các công nhân vận hành tại nhà máy Rào Trăng 4.

Theo Tuổi Trẻ, tỉnh này cũng đã yêu cầu thủy điện A Lưới và đập A Lin B1 xả nước điều tiết để đảm bảo an toàn hồ đập. Do ảnh hưởng của bão số 5, tỉnh đã di dời hơn 7.000 hộ dân đến nơi an toàn. 

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