Bé gái đạp xe theo sư thầy xin sữa cho em ở Đồng Nai: Sống cùng mẹ và cha dượng bị tật, em út chỉ mới 2 tuổi

Xã hội 12/09/2021 11:06

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái đạp xe đi xin sữa cho em được lan truyền trên mạng xã hội. Một mạnh thường quân đã đến tận nhà giúp đỡ và biết được hoàn cảnh éo le của gia đình.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái đạp xe đi xin sữa cho em khiến nhiền người xúc động. Theo đó, một cô bé nhỏ nhắn, mặc trang phục đã bạc màu khi thấy sư biết đang làm thiện nguyện đã đến lễ phép thưa: "Thầy cho con xin một phần sữa về cho em". Khi được một phụ nữ hỏi chuyện thì bé gái cho biết em mình đã được 2 tuổi.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, đoạn clip trên được chị Nguyễn Thị Thanh T. ghi lại ngày 10/9, tại ấp Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Gặp bé gái đạp xe đi xin sữa cho em nhỏ, chị đã rất xúc động. 

xin sưa cho em
Bé gái xin sữa cho em nhỏ ở nhà  - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Sáng ngày 11/9, chị T. đã tìm về tận nhà trọ của bé gái để giúp đỡ thêm. Bé gái hiện đang sống cùng mẹ và cha dượng. Dưới cô bé còn có 2 em nhỏ, 1 trai 1 gái. Em trai ước chừng 6 tuổi, còn em gái út mới 2 tuổi. Cha dượng em cũng bị tật 1 chân, hoàn cảnh nhà gặp nhiều khó khăn, bé phải phụ trách chính việc chăm sóc các em.

"Mình đến nhà không gặp mẹ, chỉ gặp cha dượng. Cả 2 vợ chồng đều chưa có việc làm ổn định nên có hỗ trợ thêm 1 phần quà gồm gạo, mắm muối, nhu yếu phẩm..." - chị T, cho biết.

Được biết, chị T. đã cùng sư thầy tên Thiền Tự Phước Quang làm công tác thiện nguyện nhiều tháng tại Đồng Nai. Trước đây, chị mở một cửa hàng sữa. Nhưng từ khi dịch bùng phát, công việc buôn bán gặp khó khăn, chị mới chuyên tâm làm công tác thiện nguyện.

 

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