Bão số 5 thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đà Nẵng - Bình Định

Xã hội 12/09/2021 09:15

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9; gây mưa lớn ở miền Trung và Tây Nguyên.

 

 

Theo Tuổi Trẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo, bão số 5 (bão Conson) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong 6 giờ qua hầu như ít di chuyển.

Lúc 7h sáng 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 6 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

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Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Người Lao Động, một số cảnh báo về ảnh hưởng của cơn bão như sau:

cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Trong sáng ngày 12/9, vùng ven biển khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Ngày hôm nay 129, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm; các tỉnh Bình Định và Gia Lai, Kon Tum có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 12 đến 14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

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