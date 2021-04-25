Đi làm đẹp mà không đẹp, khách hàng tức tối la hét giãy giụa, nhân viên thẩm mỹ 'cãi tay đôi' nạt lại không kiêng dè

Xã hội 25/04/2021 10:19

Clip nhân viên nạt khách hàng tại một thẩm mĩ viện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Mới đậy, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên “cãi tay đôi” với khách hàng tại một thẩm mĩ viện gây nhiều chú ý, đoạn clip đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Trong clip, một người phụ nữ trung niên mặc áo đỏ đến thẩm mĩ viện để làm đẹp nhưng kết quả làm ra không được như ý, cô tức tối trách nhân viên. Chuyện sẽ không đáng là gì nếu nhân viên không có màn đáp trả với thái độ mất bình tĩnh, cô lớn tiếng với khách hàng: "Được vậy thôi! Nó đã cải thiện như vậy. Tại sao cô còn la tụi con dữ vậy!”. Người phụ nữ lập tức đáp lại: "Trời ơi, cải thiện cái gì? Cái mặt tui dòm như vậy nó còn nói cải thiện. Tui xức kem biết bao nhiêu rồi".

Lúc này, nữ nhân viên càng lớn tiếng hơn, nạt lại khách hàng không chút kiêng dè: "Bây giờ quan trọng là bôi kem hay là cái gì…Nếu từ đầu cô xài kem được thì cô đâu có đến đây".

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Nhân viên nạt lại khách hàng không chút kiêng dè - Ảnh: Chụp màn hình

Trước thái độ của nữ nhân viên, người phụ nữ trung niên vứt chiếc gương đang cầm trên tay xuống giường, hét lớn tiếng: "Cô nói là cô giải thích hả? Cô nói là cô thoa thuốc chống nhăn. Mà tôi thoa nó vẫn nhăn vậy nè. Mà cô nói hết nhăn là sao!!! Cô nói như vậy đó! Trong khi cái mặt tui như vậy nè! Mà cô nói hết nhăn". Vừa nói, người phụ nữ còn vỗ vào ngực: "Tui nói tui là khách hàng, tui tới đây, mấy cô làm mấy cô nói đẹp nhưng mà tui không có đẹp. Tui như con quỷ vậy nè, cái mặt tui như vậy mà cô nói đẹp là sao".

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Đi làm đẹp mà không như ý, người phụ nữ tức tối la hét - Ảnh: Chụp màn hình
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Thái độ của nhân viên như 'thêm dầu vào lửa', người phụ nữ này càng gào thét, chân đạp, tay quơ, người giãy nảy trên chiếc giường - Ảnh: Chụp màn hình

Khách hàng này tiếp tục la hét tức tối, chân đạp, tay quơ, người giãy nảy trên chiếc giường. Một nhân viên khác đứng trong phòng nói: "Kêu công an đi, kêu công an qua giải quyết".

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng nữ nhân viên lớn tiếng nạt khách hàng là không đúng, cần giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là trong ngành làm đẹp. Dân mạng bình luận: "Khách hàng là thượng đế, đặc biệt là đối với dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp, nữ nhân viên kia cần bình tĩnh nhẹ nhàng hơn", "Đã nhận tiền thì phải có trách nhiệm với khách hàng, cư xử với khách như vậy là không được"…

Bất ngờ thông tin từ chủ nợ vụ tạt chất thải: 'Tôi không dám ăn, không dám mặc để cho vợ chồng nó mượn tiền, nó không trả lại nói lời lẽ khó nghe'

Bất ngờ thông tin từ chủ nợ vụ tạt chất thải: 'Tôi không dám ăn, không dám mặc để cho vợ chồng nó mượn tiền, nó không trả lại nói lời lẽ khó nghe'

Liên quan đến vụ việc hai mẹ con cháu bé 2 tuổi bị tạt chất thải, chủ nợ cũng là người phụ nữ trực tiếp ra tay trong đoạn clip cho biết bà là vậy là do cần tiền nuôi con. Bên cạnh đó, bà chỉ tạt 1 lần, dùng phân gà chứ không phải phân người.

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