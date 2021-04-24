Bất ngờ thông tin từ chủ nợ vụ tạt chất thải: 'Tôi không dám ăn, không dám mặc để cho vợ chồng nó mượn tiền, nó không trả lại nói lời lẽ khó nghe'

Xã hội 24/04/2021 19:59

Liên quan đến vụ việc hai mẹ con cháu bé 2 tuổi bị tạt chất thải, chủ nợ cũng là người phụ nữ trực tiếp ra tay trong đoạn clip cho biết bà là vậy là do cần tiền nuôi con. Bên cạnh đó, bà chỉ tạt 1 lần, dùng phân gà chứ không phải phân người.

Liên quan đến vụ hai mẹ con cháu bé 2 tuổi bị tạt chất thảiPhú Yên, được biết, sự việc là do mâu thuẫn nợ nần giữa hai bên gia đình. Trước đó, chủ nợ - bà N.T.C. (56 tuổi, trú xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) đã từng nhiều lần hăm dọa, thậm chí đến siết tài sản nhà chị  C.T.G. (40 tuổi, cùng trú tại địa phương). 

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 Mẹ con cháu bé 2 tuổi bị tạt chất thải lên người - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Dân Trí, sau những lời chỉ trích từ dư luận, mới đây, bà C. đã cho biết bản thân hành động như vậy là do chị G. không chịu trả nợ lại còn nói lời khó nghe, trong khi gia đình bà lại cần tiền cho 2 con ăn học.

“Tôi không dám ăn, dám mặc để cho vợ chồng nó mượn tiền nhưng nó không trả lại nói lời lẽ khó nghe nên tôi làm vậy” - bà C. nói với Dân Trí.

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 Bà N.T.C. (56 tuổi, trú xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) - Ảnh: Dân Trí

Bên cạnh đó, bà C. cũng thừa nhận việc tạt phân của mình lên con nợ là sai. Nhưng bà chỉ tạt 1 lần và sử dụng phân gà chứ không có phân người. Bà cũng khẳng định mình không cố ý tạt phân lên người cháu bé nhỏ tuổi mặc dù trước đó trong clip bà có nói: “Cha mẹ nó làm thì nó phải gánh”.

Như đã đưa tin trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ xách xô chất thải đổ vào người 2 mẹ con nhà hàng xóm khiến nhiều người phẫn nộ. Sự việc trên xảy ra tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. 

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Bà C. khi hát chất thải vào hai mẹ con chị G.- Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi sự việc xảy ra, ông Mai Ne, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, cho biết đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. UBND huyện Tây Hòa cũng đã giao Phòng LĐ-TB-XH huyện cùng các cơ quan chức năng của huyện tham mưu để UBND huyện kiến nghị các cơ quan liên quan xử lý đúng quy định pháp luật.

'Chủ nợ' đổ chất thải lên người bé 2 tuổi và mẹ khiến cộng đồng phẫn nộ: 'Phân cũng đổ, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết'

'Chủ nợ' đổ chất thải lên người bé 2 tuổi và mẹ khiến cộng đồng phẫn nộ: 'Phân cũng đổ, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết'

Do có mâu thuẫn với gia đình cháu bé về chuyện tiền bạc trước đó, một người phụ nữ đã xách theo xô chất thải, trộn với dầu nhớt sang tận nhà đổ vào người bé trai 2 tuổi và mẹ của bé để trút giận. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ và tỏ thái độ gay gắt.

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Từ khóa:   Phú Yên mâu thuẫn nợ nần cháu bé bị tạt phân

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