Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ'

Xã hội 03/02/2023 06:26

Ngày phi công Trần Ngọc Duy hy sinh, con gái đầu 6 tuổi hiểu chuyện, rồi quay sang hỏi mẹ: "Bố mất rồi, chúng mình làm sao thành gia đình được mẹ?".

Theo thông tin từ báo Dân Trí, năm 18 tuổi khi đang học tại trường THPT Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên), cậu học sinh Trần Ngọc Duy là người duy nhất trên địa bàn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe tuyển phi công của trường Sĩ quan Không quân. Anh trở thành niềm tự hào của xóm làng, gia đình mở tiệc lớn trước ngày con trai nhập ngũ vào tháng 9/2010. 

"Chúng tôi còn hay trêu bà nội 95 tuổi của Duy là cố giữ sức khỏe, chờ cháu phi công về đưa đi máy bay cho biết", bà Nguyễn Thị Sửu (84 tuổi, trú tổ 6 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) chia sẻ. 

Sau khi tốt nghiệp trường Sĩ quan Không quân Nha Trang, chiến sĩ Trần Ngọc Duy về công tác tại Trung đoàn 937 đóng tại sân bay quân sự Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, anh gặp gỡ và đem lòng yêu mến đồng nghiệp Minh Phương. Ngày chị Phương đưa người yêu về ra mắt, ông Dũng nhận thấy chàng phi công cao lớn, trưởng thành và chững chạc, nhưng chưa nghĩ rằng đây sẽ là chồng tương lai của con gái. 

Năm 2016, chị Phương xin phép gia đình được nên duyên vợ chồng với anh Duy. Ông Dũng đồng ý, khẳng định luôn tôn trọng quyết định của con, tạo điều kiện để cả hai yên tâm công tác. Dù gia đình hai bên cách trở Bắc - Nam, nhưng ông Dũng chưa bao giờ lo lắng hay cảm thấy bất an. Bởi ông tin phi công Trần Ngọc Duy là người con hiếu thảo, người chồng mẫu mực. Cùng năm, cặp đôi kết hôn, lần lượt đón hai con gái tên Chip và Cam. 6 năm qua, trong mắt ông Dũng, anh Duy là người con rể hiền lành, sống tình cảm, biết quan tâm bà con hàng xóm. Gia đình xem anh như con trai trong nhà, không phân biệt dâu - rể.

Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ' - Ảnh 1
Đồng đội và người thân nói lời vĩnh biệt Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: VTC News
Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ' - Ảnh 2
Thiếu tá Trần Ngọc Duy an nghỉ trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân, đồng đội và người thân - Ảnh: VTC News
Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ' - Ảnh 3
Linh cữu Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Lim (TP Thái Nguyên) - Ảnh: VTC News

Ngày phi công Trần Ngọc Duy hy sinh, bé Chip (6 tuổi), con gái đầu của vợ chồng anh, hiểu chuyện, quay sang hỏi mẹ: "Bố mất rồi, chúng mình làm sao thành gia đình được mẹ?". Nghe xong, chị Phương khóc nghẹn, không biết trả lời con gái ra sao. Còn ông Dũng nghe cháu nói vậy như đứt từng khúc ruột, thương cháu gái vì sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ nên ít khi được gặp bố. 

Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ' - Ảnh 4
Chị Võ Hoàng Minh Phương, vợ Thiếu tá Duy và con gái đầu của anh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong giây phút tiễn biệt con trai chiều 2/2, ông Trần Ngọc Côn nghẹn ngào cảm ơn Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn không quân 371, Trung đoàn không quân 921, chính quyền địa phương đã cùng gia đình tổ chức lễ tang, đưa tiễn nam phi công về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Con trai tôi đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội, sự mất mát không thể bù đắp đối với gia đình", ông Côn nói. Lời hứa 14 tháng Giêng anh Duy ra sân bay Nội Bài đón ba mẹ con chị Phương, nay đã không còn nữa.

Sau tang lễ, ông Dũng tính ở lại Thái Nguyên một thời gian để chăm sóc con gái và hai cháu ngoại, chưa tính ngày về. Người vợ sẽ tạm thay ông quán xuyến việc gia đình tại Ninh Thuận. "Khi nào Phương bình tâm trở lại, tôi mới tính đến chuyện về nhà", người đàn ông tâm sự.

Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ' - Ảnh 5
Ông Võ Tiến Dũng, bố vợ Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy bế cháu ngoại mới 13 tháng tuổi - Ảnh: Báo Dân Trí
Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ' - Ảnh 6
Ánh mắt bần thần thiếu úy Võ Hoàng Minh Phương (26 tuổi) trước di ảnh chồng - Ảnh: Báo Dân Trí
Đau thắt lòng câu nói của con gái đầu phi công Trần Ngọc Duy: 'Bố mất rồi, chúng mình sao thành gia đình được mẹ' - Ảnh 7
Nhân dân địa phương, người thân và đồng đội trong giây phút cuối tiễn đưa Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, phi công Trần Ngọc Duy (31 tuổi) hy sinh trưa 31/1 trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu tại sân bay Yên Bái. Trong lúc hạ cánh, máy bay Su-22 gặp nạn, anh được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Chiếc Su-22 sau đó bị rơi, anh Duy hy sinh.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy (SN 1992), nguyên quán xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trú quán tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; hiện cư trú tại tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Phi công Duy là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy nhập ngũ tháng 9/2010, được đào tạo Sĩ quan lái máy bay quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân. Trong 13 năm phục vụ lực lượng, anh đã trải qua nhiều chức vụ, bay trên các loại máy bay, tích lũy tổng 725 giờ 25 phút bay. Trong quá trình chiến đấu và công tác, phi công Trần Ngọc Duy được khen thưởng nhiều danh hiệu, được tăng quân hàm trước niên hạn từ cấp bậc Thượng úy lên Đại úy năm 2021.

Sáng 1/2, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm Thiếu tá trước thời hạn đối với anh Duy. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh. Chiều cùng ngày, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho anh Duy.

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Vụ việc được bà Trà Thị Sang (SN 1967, trú ở khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) phát hiện vào khoảng 13h30 chiều 31/1 khi mùi khói khét bất thường bốc ra từ một phòng ngủ trên tầng lầu trong căn nhà của gia đình bà.

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