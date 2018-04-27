Theo lời kể của cô Hiền, người đã làm việc ở trung tâm gần 10 năm, những đứa trẻ này được sinh ra từ những bà mẹ lầm lỡ hoặc bị ba mẹ bỏ rơi vì biết con bị dị tật. Cũng có những đứa trẻ phải vào đây sống vì gia đình khó khăn, ba mẹ không có đủ tiền để chữa trị.

Những bé sống ở đây, hầu hết đều mồ côi và mang trong mình một căn bệnh dị tật bẩm sinh khiến các em không thể sinh hoạt bình thường.

Được biết, hiện tại trung tâm đang nuôi dưỡng hơn 300 trẻ mồ côi , khuyết tật ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có những bé vừa mới sinh ra, chưa một lần được mẹ ôm ấp đã bị bỏ rơi và được đưa vào trung tâm chăm sóc. Cũng có những người đã sống ở trung tâm hơn 30 năm qua.

Những đứa trẻ chia nhau từng góc nhỏ trong sân để vui chơi - Ảnh: Phương Duy

Trong buổi ghé thăm trung tâm, chúng tôi nhận thấy các bé ở đây đều rất ngoan ngoãn và nghe lời các cô giáo.

Khi bước vào khoảng sân của trung tâm, khác với những ngôi trường khác, chúng tôi không nghe được tiếng cười đùa của các em mà chỉ nghe thấy những tiếng ú ớ gọi nhau, tiếng kêu của những chiếc xích đu và tiếng của bánh xe lăn. Những đứa trẻ không lành lặn chia nhau từng khoảng sân nhỏ để vui chơi.

Thấy người lạ đến thăm, ban đầu các em còn đôi chút rụt rè nhưng sau khi mọi người chủ động làm quen các em cũng dần cởi mở và thân thiết hơn. Những đứa trẻ tại đây hầu hết đều không có được sự quan tâm của ba mẹ nên các em luôn khao khát được yêu thương, chăm sóc. Chính vì vậy, các em rất nhiệt tình với những người đối xử tốt với mình.

Những đứa trẻ ở đây sinh hoạt với nhau như anh chị em trong gia đình - Ảnh: Phương Duy

Ánh mắt quyến luyến của những đứa trẻ nơi đây dành cho các vị khách khi họ chuẩn bị rời đi - Ảnh: Phương Duy

Được biết các bé ở đây đều bị khiếm khuyết. Hầu hết các bé đều cần được hỗ trợ trong sinh hoạt cá nhân. Với những bé bị khuyết tật nặng, các em phải phụ thuộc hoàn toàn vào các cô giáo trong trường. Bên cạnh việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của các bé, trung tâm còn hỗ trợ cho các em tập vật lý trị liệu để giữ gìn sức khỏe.

May mắn là các thầy cô, cán bộ ở đây đều hết lòng chăm sóc các em bằng tất cả tình yêu thương. Họ không quản ngại khó khăn, độc hại hay các bệnh truyền nhiễm mà chăm sóc các em cả ngày lẫn đêm.

Các thầy cô, cán bộ ở trung tâm luôn hết lòng chăm sóc cho những đứa trẻ ở đây. Họ coi các em như con ruột của mình - Ảnh: Phương Duy

Đã có rất nhiều đứa trẻ lớn lên từ trung tâm trở thành những công dân có ích cho xã hội - Ảnh: Phương Duy

Bằng sự chăm sóc tận tình của các thầy cô, trên môi của các em đã xuất hiện những nụ cười. Chia tay các em, chúng tôi vẫn nhớ mãi những nụ cười ngây thơ ấy.