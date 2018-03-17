Đi liên hoan 8/3, bé gái 6 tuổi mồ côi cha bị hàng xóm U60 bịt miệng, tát liên tiếp vào mặt để dâm ô

Tin nóng 17/03/2018 10:43

Từ nhỏ, N. đã sống chung với ông bà ngoại vì ba mất từ khi em chưa ra đời, mẹ đi làm ăn xa. Đến khi 6 tuổi, em lại bị gã hàng xóm U60 dâm ô khi cùng bà ngoại đi liên hoan ngày 8/3.

Bé Lang Thị Y.N (6 tuổi, ngụ tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An) mồ côi cha khi còn nằm trong bụng mẹ. Để trang trải cuộc sống, người mẹ trẻ đành phải gửi con gái lại cho ông bà ngoại rồi sang Trung Quốc làm việc.

Đi liên hoan 8/3, bé gái 6 tuổi mồ côi cha bị hàng xóm U60 bịt miệng, tát liên tiếp vào mặt để dâm ô - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Những tưởng cô bé tội nghiệp sẽ êm đềm lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại, nhưng đến khi 6 tuổi tai họa bất ngờ ập đến. Em bị gã hàng xóm đồi bại đáng tuổi ông mình khống chế, giở trò đồi bại.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7/3 vừa qua. Hôm đó, N. cùng bà ngoại là bà Lang Thị C. (sinh năm 1965) sang nhà hàng xóm dự liên hoan mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Sau khi ăn uống xong, mọi người trong buổi liên hoan rủ nhau góp tiền lại mua bia rồi cùng đến nhà một người hàng xóm trong bản hát karaoke. Trong khi những người lớn tụ tập ở tầng dưới để hát hò thì N. cùng một vài đứa trẻ khác chơi ở hành lang tầng trên.

Đi liên hoan 8/3, bé gái 6 tuổi mồ côi cha bị hàng xóm U60 bịt miệng, tát liên tiếp vào mặt để dâm ô - Ảnh 2
Căn nhà mọi người trong bản tổ chức liên hoan 8/3 - Ảnh: Internet

Lúc này, Vi Văn Nguyên (sinh năm 1966, cùng quê với nạn nhân), bỏ ra ngoài, leo lên tầng trên. Nhìn thấy bé N. đang chơi một mình, thú tính của Nguyên nổi dậy. Gã ta dùng 10.000 đồng dụ bé N. đi mua kẹo rồi kéo em vào một căn phòng trống để giở trò đồi bại. Khi nạn nhân chống cự, Nguyên dùng tay bịt miệng rồi tát liên tục vào đầu và mặt của bé N.

May mắn, một người hàng xóm đi ngang, phát hiện sự việc nên đã hô hoán kêu mọi người đến giải cứu bé N.

Khi được đưa về cơ quan chức năng lấy lời khai, Nguyên tỏ thái độ bất hợp tác. Đối tượng này cho rằng lúc đó vì bản thân đã uống quá nhiều rượu bia nên mới không kiểm soát được hành vi của mình.

Đi liên hoan 8/3, bé gái 6 tuổi mồ côi cha bị hàng xóm U60 bịt miệng, tát liên tiếp vào mặt để dâm ô - Ảnh 3
Đối tượng Nguyên khai rằng vì bản thân uống quá nhiều rượu bia nên mới không kiểm soát được hành vi - Ảnh: Internet

Kể từ ngày xảy ra sự việc đến nay, mẹ bé N. phải bỏ dở công việc ở Trung Quốc để trở về chăm sóc con gái. Sau sự việc, nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn, thường xuyên lên cơn sốt.

Thượng tá Đặng Văn Hiếu, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quế Phong cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyên để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

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