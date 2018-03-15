Hé lộ chân dung và thông tin mới nhất của kẻ hiếp dâm rồi ném bé gái 4 tuổi xuống giếng ở Bình Phước

Tin nóng 15/03/2018 16:11

Vụ việc bé gái 4 tuổi bị một nam thanh niên quen biết với gia đình hiếp dâm rồi ném xuống giếng dẫn đến tử vong tại Bình Phước đang khiến dư luận rúng động.

Sáng nay (15/3), Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đang tạm giam đối tượng N.V.H (sinh năm 1985, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra về hành vi hiếp dâm và giết người.

Hé lộ chân dung và thông tin mới nhất của kẻ hiếp dâm rồi ném bé gái 4 tuổi xuống giếng ở Bình Phước - Ảnh 1
Đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, H. khai đã đưa bé L.Đ.T.A (sinh năm 2014) vào lô cao su thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài (Bình Phước) để thực hiện hành vi hiếp dâm rồi ném bé xuống giếng. H. khai sau khi xâm hại bé A., vì sợ bị phát hiện nên đã bế nạn nhân bỏ xuống giếng để phi tang.

Sau khi vụ việc được các cơ quan báo chí đăng tải, dư luận trên khắp cả nước vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Ai nấy đều bức xúc trước hành vi tàn ác của gã thanh niên này. Bên cạnh đó, một số người cho rằng cha mẹ nạn nhân cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc này.

Hé lộ chân dung và thông tin mới nhất của kẻ hiếp dâm rồi ném bé gái 4 tuổi xuống giếng ở Bình Phước - Ảnh 2
Cái giếng nơi phát hiện thi thể bé A. - Ảnh: Internet

“Luật pháp nên cho ra một hình phạt thật nặng như tù chung thân cho hình phạt hiếp dâm trẻ em. Tử hình cho tội hiếp dâm và giết. Phải bảo vệ trẻ em chứ”, một cư dân mạng bức xúc.

Hé lộ chân dung và thông tin mới nhất của kẻ hiếp dâm rồi ném bé gái 4 tuổi xuống giếng ở Bình Phước - Ảnh 3
Dư luận bức xúc trước hành vi tàn ác của đối tượng này - Ảnh chụp màn hình

“Lỗi do cha mẹ cháu. Thà bị bắt cóc còn được, đàng này cháu là con gái, 4 tuổi lại cho một thằng sống lang thang trong nghĩa địa, lâu lâu đến nhà chơi chở đi được. Một lời cảnh tỉnh cho cha mẹ”, T.B cho rằng đây là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ không nên quá chủ quan để con gái đi với người lạ.

“Làm cha mẹ mà thiếu hiểu biết thì chỉ hại con. Nghĩ sao bé mới 4 tuổi thì biết gì mà đi thăm mộ ông. Thiệt đọc mà thấy tức giận cha mẹ của bé”, M.T bức xúc.

Như thông tin đã đưa trước đó, buổi chiều 11/3, bé A. xin cha mẹ ra thăm mộ ông ngoại mới mất. Lúc này, H. đến chơi. Vì sống gần nghĩa trang nên gã đề nghị chở bé A. ra thăm ông ngoại rồi đưa về.

Tin tưởng người thanh niên này nên gia đình cho bé A. lên xe H. đi thăm mộ ông ngoại. Tuy nhiên sau đó không thấy bé A. trở về, gia đình tá hỏa đi tìm nhưng không thấy.

Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn trình báo sự việc lên Công an xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài về việc mất tích bí ẩn của bé A. và nam thanh niên này. Sau 3 ngày tìm kiếm, 22 giờ ngày 14/3, lực lượng công an đã phát hiện H. ở gần một con suối thuộc xã Tiến Hưng nên tiến hành vây bắt.

 

 

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