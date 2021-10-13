Đà Nẵng dự kiến cho người dân du lịch trong thành phố trở lại từ ngày 20/10 và đầu tháng 11 sẽ đón khách quốc tế

Xã hội 13/10/2021 15:00

Trước tiên sẽ đón khách nội địa và thí điểm đón khách quốc tế với slogan “Enjoy Đà Nẵng”.

Theo thông tin của Kinh tế và đô thị, ngày 13/10, trong chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri", ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết: "Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến ngành du lịch thành phố thiệt hại nặng nề, tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của nhiều ngành nghề liên quan. Từ đó kéo theo người lao động bị thất nghiệp, doanh nghiệp (DN), cơ sở kinh doanh bị phá sản".

Qua đó, ông Dũng đặt câu hỏi về kế hoạch, lộ trình của Đà Nẵng thế nào để khôi phục, phát triển du lịch thời gian đến cũng như trong trung hạn và dài hạn.

Trả lời vấn đề này, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, việc khôi phục du lịch gặp nhiều khó khăn như khung pháp lý về phòng chống dịch, quy định đi lại, thẻ xanh… giữa các địa phương còn khác nhau và trên bình diện quốc tế cũng khác. Vì vậy, khả năng hoạt động trở lại của DN, lao động ngành du lịch là một thách thức.

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Người dân Đà Nẵng sẽ được đi du lịch trong TP từ ngày 20/10 - Ảnh minh họa: Kinh tế và đô thị

Đà Nẵng dự kiến khôi phục du lịch theo phương châm chủ động thích ứng và phải đảm bảo an toàn cho du khách, nhân viên ngành du lịch. Trước tiên sẽ đón khách nội địa và thí điểm đón khách quốc tế với slogan “Enjoy Đà Nẵng”.

Cụ thể, Sở Du lịch đang xin ý kiến UBND TP. Đà Nẵng từ ngày 20/10 cho người dân đi du lịch trong thành phố; từ tháng 11  thực hiện “bong bóng du lịch” giữa Đà Nẵng với một số địa phương, đầu tiên là Quảng Nam và Quảng Ninh. Sau đó, khi cả nước chuyển trạng thái bình thường mới thì Đà Nẵng khôi phục toàn bộ hoạt động du lịch.

Về kế hoạch đón khách quốc tế, bà Hạnh cho biết, dự kiến bắt đầu từ tháng 11 với 2 nhóm khách. Thứ nhất là người nhập cảnh làm công vụ, thăm thân, hồi hương… Những người này sẽ cách ly 7 ngày và theo các quy định khác của Bộ Y tế.

Nhóm thứ hai du lịch trọn gói, khép kín với những thị trường đã mở cửa, áp dụng hộ chiếu vaccine, tập trung vào thị trường Hàn Quốc và Nga.

“Đã có một số thông tin tích cực, thị trường Hàn Quốc có nhu cầu đến Đà Nẵng. Nga sẽ đưa vào 2.000 đến 4.000 khách/tháng. Sau đó TP đón khách bình thường khi Chính phủ cho phép khôi phục đường bay quốc tế” - bà Hạnh cho hay.

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