Người dân Quảng Nam ra TP. Đà Nẵng không phải xét nghiệm SARS-CoV-2 dự kiến từ ngày 12/10

Khi di chuyển từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, người dân chỉ cần có giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân của một trong hai địa phương này.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tối 11/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đang rà soát và chuẩn bị ban hành hướng dẫn tạm thời về việc đi lại giữa thành phố và các địa phương khác.

Cụ thể, theo hướng dẫn này, đối với người dân Quảng Nam và TP. Đà Nẵng khi di chuyển qua lại giữa 2 địa phương (từ vùng không có dịch) sẽ không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2. Người dân chỉ cần có giấy tờ tùy thân chứng minh công dân Đà Nẵng hoặc Quảng Nam hoặc các thủ tục khác có liên quan. Dự kiến hướng dẫn sẽ được ban hành vào ngày 12/10.

Test nhanh Covid-19 tại chốt kiểm soát ở Quốc lộ 1 - xã Hòa Phước - huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, ngày 29/9, UBND TP. Đà Nẵng có hướng dẫn công dân từ các địa phương khác có nhu cầu đi vào thành phố. Theo hướng dẫn này, người vào Đà Nẵng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng, thực tế thời gian qua, việc test nhanh này đã góp phần quan trọng vào hạn chế dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào trong thành phố, được nhân dân đồng tình. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cũng khẳng định hoàn toàn không bắt buộc người dân phải thực hiện xét nghiệm tại các chốt kiểm soát nêu trên.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-quang-nam-ra-tp-da-nang-khong-phai-xet-nghiem-sars-cov-2-du-kien-tu-ngay-12-10-430327.html