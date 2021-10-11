Người dân từ TP.HCM, Đà Nẵng về Hà Nội được cách ly tại nhà 7 ngày nếu đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19

Xã hội 11/10/2021 18:20

Trước những vướng mắc của người dân từ TP.HCM về Hà Nội không liên hệ được với khách sạn cách ly do thành phố chỉ định, Hà Nội cho phép người dân được cách ly tại nhà.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, một số hành khách có vé máy bay đi chặng TP.HCM – Hà Nội ngày 11/10 phản ánh rằng đang gặp khó khăn bởi không đặt được khách sạn để cách ly tại Hà Nội. Toàn bộ 20 khách sạn mà thành phố Hà Nội chỉ định làm nơi cách ly tập trung đều không nhận khách vì nhiều lý do.

Bên cạnh, theo yêu cầu của TP. Hà Nội, nếu không có nơi tiếp nhận thì khách không thể tham gia chuyến bay.

ha noi
Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để kịp thời đáp ứng số lượng người về các điểm cách ly, sở đã đề xuất thêm 18 khách sạn làm nơi cách ly tập trung. Hiện, danh sách này vẫn đang chờ UBND thành phố Hà Nội thông qua và ra quyết định.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, UBND vừa thống nhất cho phép người dân từ TP.HCM, Đà Nẵng về Hà Nội được cách ly tại nhà. Cụ thể, đại diện Sở Y tế thông tin: “Đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin sẽ cách ly tại nhà trong 7 ngày, với người chưa tiêm hoặc tiêm 1 mũi yêu cầu cách ly trong 14 ngày”.

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