Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi

Xã hội 12/10/2021 21:14

Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được Bộ Y tế chọn thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, tại lễ bế mạc Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 diễn ra ngày 12/10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được Bộ Y tế chọn thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi.

Ông Quảng cho hay: "Lãnh đạo Bộ Y tế trao đổi với lãnh đạo thành phố và đã thống nhất Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được chọn. Chúng ta sẵn sàng thực hiện việc này".

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Tháng 10 bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi - Ảnh: Zing

Trước đó, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngay trong tháng 10. Vậy nên, Đà Nẵng chính là nơi được "chọn mặt gửi vàng", thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, do áp lực đối với thành phố, người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện phải có phương án để chuẩn bị đảm bảo cho việc tiêm chủng được an toàn và đúng yêu cầu.

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Ngành y tế phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi trong năm nay - Ảnh: Internet

Bí thư Đà Nẵng cho biết thêm, đến nay, 93% dân số Đà Nẵng đã được tiêm vaccine. Theo đánh giá của Trung ương, TP là một trong 8 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng. Ông Quảng cũng chia sẻ thêm rằng: "Như vậy, Đà Nẵng còn thiếu 500.000 liều nữa. Đó là chưa kể sắp tới đây, có khoảng 150.000-200.000 sinh viên, công nhân các địa phương khác trở lại Đà Nẵng làm việc và học tập". 

Đồng thời, ông Quảng cũng đề nghị ngành y tế phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi trong năm nay. Hiện nay, Đà Nẵng cần 600.000 liều vaccine để tiêm mũi 2. Lãnh đạo Bộ Y tế đã đồng ý phân bổ thêm cho Đà Nẵng 100.000 liều vaccine.

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Từ khóa:   tiêm vaccine bệnh dịch Covid-19 Bộ y tế

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