Đã có quyết định khởi tố đối tượng chặn đường dùng búa đánh cháu bé 5 tuổi chết thảm

Xã hội 29/10/2022 09:17

Sau khi gây án, đối tượng cầm hai cây dao cố thủ trong nhà. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, sáng 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói: “Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Xanh. Sau đó, Công an sẽ đưa đối tượng này đi giám định về tâm thần, nhưng thời gian giám định phải mất 1 tháng để các y, bác sĩ sử dụng các biện pháp y vụ rồi mới có thể kết luận đối tượng Xanh có bị bệnh hay không.

Các quyết định trên cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng cấp phê chuẩn. Hiện tại sức khỏe của ông Cao V.X. đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe yếu nên chưa thể lấy lời khai của ông X. về sự việc này”.

Đã có quyết định khởi tố đối tượng chặn đường dùng búa đánh cháu bé 5 tuổi chết thảm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Xanh - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 16h30 ngày 20/10, ông C.V.X. (72 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), đón cháu nội là C.T.M. (5 tuổi) đi học mẫu giáo về. Khi di chuyển qua trước nhà đối tượng Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), bị người này chặn đường, dùng búa, rựa... chém hai ông cháu khiến cả hai bị thương nặng.

Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu bé không may đã tử vong, còn ông X. bị thương rất nặng đang cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Xanh cầm hai cây dao cố thủ trong nhà. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Nam: Nghi phạm dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi được giám định pháp y tâm thần, ban hành văn bản khởi tố

Quảng Nam: Nghi phạm dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi được giám định pháp y tâm thần, ban hành văn bản khởi tố

Người đàn ông dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi và người ông bị thương nặng hiện sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   dùng búa đánh nạn nhân tử vong dùng búa đánh 2 ông cháu tử vong dùng búa đánh tử vong

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?