Sau khi gây án, đối tượng cầm hai cây dao cố thủ trong nhà. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, sáng 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói: “Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Xanh. Sau đó, Công an sẽ đưa đối tượng này đi giám định về tâm thần, nhưng thời gian giám định phải mất 1 tháng để các y, bác sĩ sử dụng các biện pháp y vụ rồi mới có thể kết luận đối tượng Xanh có bị bệnh hay không.

Các quyết định trên cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng cấp phê chuẩn. Hiện tại sức khỏe của ông Cao V.X. đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe yếu nên chưa thể lấy lời khai của ông X. về sự việc này”.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Xanh - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, khoảng 16h30 ngày 20/10, ông C.V.X. (72 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), đón cháu nội là C.T.M. (5 tuổi) đi học mẫu giáo về. Khi di chuyển qua trước nhà đối tượng Trần Văn Xanh (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), bị người này chặn đường, dùng búa, rựa... chém hai ông cháu khiến cả hai bị thương nặng.

Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu bé không may đã tử vong, còn ông X. bị thương rất nặng đang cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng Xanh cầm hai cây dao cố thủ trong nhà. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quảng Nam: Nghi phạm dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi được giám định pháp y tâm thần, ban hành văn bản khởi tố Người đàn ông dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi và người ông bị thương nặng hiện sẽ trưng cầu giám định pháp y tâm thần phục vụ công tác điều tra.

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