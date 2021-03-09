Cụ ông lạ kỳ nhất nhì xứ Hà Thành: Dùng cân tính tiền, 72 tuổi có 11 người vợ, người trẻ nhất chỉ mới 23

Cụ ông Dương Văn Chuốt tự nhận mình đào hoa, có 11 bà vợ, từng dùng cân đếm tiền.

Cụ ông Dương Văn Chuốt (sinh năm 1949), ngụ ở thôn Thắng Chí, (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) tự nhận mình là người đào hoa, đa tình. Tuy nhiên, cái “đa tình” của ông chắc chắn sẽ khiến nhiều người “há hốc” bởi lẽ ông có đến 11 vị “phu nhân” và tất cả 27 người con (trong đó có một người con nuôi). Cụ ông Dương Văn Chuốt (sinh năm 1949), ngụ ở thôn Thắng Chí, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội - Ảnh: Dân Trí Giải thích về việc này, cụ Chuốt cho biết, ngày xưa ông phải mưu sinh, bươn trải với đủ nghề từ làm ruộng, cơ khí hay bất động sản, buôn thiết bị âm thanh, phân phối sữa,... Cũng chính vì cuộc đời lang bạt này mà cụ ông quen nhiều người phụ nữ sau đó nảy sinh tình cảm rồi nên duyên vợ chồng.

Trong số 11 bà vợ, người vợ đầu nhiều tuổi nhất thì cũng gần 70 tuổi, còn người nhỏ nhất sinh năm 1998 (23 tuổi). Tuy nhiên, cụ Chuốt không đăng ký kết hôn với ai hết. Tất cả 11 người vợ đều đến với ông từ những lần gặp gỡ tình cờ, có bà vì yêu, có bà đơn giản chỉ là cảm mến rồi có con với nhau. Về chuyện tình duyên của cụ ông 72 tuổi này cũng có nhiều thú vị. Cụ thể, cụ cho biết người vợ đầu tên Dương Thị Cẩn. Hai người đến với nhau khi bà 17 tuổi còn ông thì 18. Vợ chồng có với nhau 5 mặt con. Sau đó ông đi các nơi làm ăn từ Quảng Ninh đến Tây Ninh, TP.HCM thế rồi có lần lượt đến 11 bà vợ và 27 người con.

Ông chuốt và vợ đầu - Ảnh: Dân Trí Trong số các bà vợ của cụ Chuốt có 3 bà ở cùng thôn, 8 bà còn lại ở xa. Trong đó, 1 bà ở Tây Ninh, ông với bà có 4 người con đều đấy. Ngoài ra, cụ Chuốt còn lấy 1 phụ nữ Việt sang Lào sống một thời gian rồi về nước. Một điều thú vị phải kể đến là các bà vợ của cụ chưa bao giờ ghen tuông, đố kỵ. Khi được hỏi trong các bà, cụ yêu ai nhất, cụ ông chỉ nói đơn giản là coi họ như nhau, chả ai hơn ai. Theo cụ Chuốt, có thời điểm vài bà ở chung với nhau, ôm nhau ngủ chung một giường như chị em trong nhà. Ngôi nhà hiện tại của ông - Ảnh: Dân Trí Lấy vợ về, cụ xây nhà cho ở. Con không có việc thì cụ chỉ việc cho làm. Đương nhiên, các con đều phải được xét nghiệm ADN, đúng con mình thì cụ mới chu cấp. Sẵn nói về tiền bạc, cụ Chuốt chia sẻ với Kiến thức: "Tôi chưa bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền, cứ có tiền tôi lại ném vào tủ, tôi cũng chẳng đếm kỹ, có thời điểm tôi còn đem cân xem được bao nhiêu cân. Nhưng mà tôi cũng chả tiêu gì đến tiền, vợ con ai xin thì tôi cho".

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