Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) đang điều tra nghi án cụ ông 70 tuổi xâm hại người phụ nữ tâm thần đến mang thai.

Nạn nhân là chị Vũ Thị T. (SN 1982, ở xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương). Người bị nghi xâm hại người phụ nữ tâm thần đến mang thai là ông Nguyễn Thế V. (SN 1950, hàng xóm).

Theo đơn tố cáo của anh Vũ Văn Sỹ (SN 1975, anh trai nạn nhân), sau khi kết hôn, chị T. sinh 2 con. Cách đây khoảng 10 năm, chị T. bất ngờ mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, nói trước quên sau. Sau đó vợ chồng chị T. chia tay, mỗi người nuôi 1 con.

Nghi án người phụ nữ tâm thần bị xâm hại đến mang thai - Ảnh: Helino

Do chị T. bị bệnh tâm thần, không có khả năng lao động, gia cảnh khó khăn nên anh Sỹ cưu mang hai mẹ con chị. Ông V. thường xuyên sang nhà hỏi han, thăm non.

Thời gian gần đây, gia đình thấy chị T. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi siêu âm. Sau khi kiểm tra phát hiện chị T. mang thai 5 tháng, gia đình gặng hỏi thì chị T. nói bị ông V. hiếp dâm đến mang thai.

Theo anh Sỹ, ông V. thừa nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với chị T. và xin được nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, ông V. mới chỉ hứa suông, chưa khắc phục hậu quả gây ra, theo Helino.

Trưởng Công an xã Hòa Bình cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được đơn của gia đình anh Sỹ. Xác định sự việc có tính chất nghiêm trọng nên chính quyền xã đã báo cáo Công an huyện.

Hiện Công an huyện Kiến Xương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chân dung gã cha dượng dụ dỗ con riêng của vợ xem 'phim đen' rồi hiếp dâm suốt 2 năm trời Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt 2 năm trời ở Đắk Lắk khiến nhiều người phẫn nộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ong-70-tuoi-bi-to-xam-hai-nguoi-phu-nu-tam-than-den-mang-thai-336492.html