Chân dung gã cha dượng dụ dỗ con riêng của vợ xem 'phim đen' rồi hiếp dâm suốt 2 năm trời

Xã hội 26/08/2019 18:09

Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt 2 năm trời ở Đắk Lắk khiến nhiều người phẫn nộ.

Chiều nay (26/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Y Phon Niê (36 tuổi, trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) để điều tra vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ.

Theo điều tra, chị H. (SN 1986) lấy chồng và sinh được hai con là cháu L. và T. (SN 2011). Cuối năm 2011, chị H. ly hôn chồng và nuôi 2 con.

Một thời gian sau, chị H. chung sống với Y Phon Niê như vợ chồng và sinh được một con chung.

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Gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ngày 5/8/2019, lợi dụng lúc vợ đi công chuyện, Y Phon Niê đã mở "phim đen" rồi gọi con gái riêng của vợ cùng xem và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Khi Y Phon Niê vừa thực hiện xong hành vi đồi bại thì chị H. về nhà phát hiện sự việc nên tri hô. Ngay sau đó, chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi thú tính của chồng đến Công an huyện Krông Búk.

Tại cơ quan công an, Y Phon Niê khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng nói, đây không phải lần đầu Y Phon xâm hại con riêng của vợ. Từ năm 2017 đến nay, gã này đã nhiều lần dụ dỗ con riêng của vợ xem phim đồi trụy rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cách đây ít ngày, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ Trần Anh Kiệt (36 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ) cũng về hành vi hiếp dâm con riêng của vợ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiệt là cha dượng của bé M. (tên đã thay đổi, 11 tuổi). Từ năm 2018 đến nay, lợi dụng những lúc không có ai ở nhà, Kiệt đã xâm hại tình dục bé M. nhiều lần. Mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, Kiệt lại đe dọa bé M. không được kể chuyện này với ai, theo Dân Việt.

Ngày 8/8/2019, người dân ở gần nhà của Kiệt phát hiện sự việc nên báo cho công an. Tại cơ quan điều tra, Kiệt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bắt gã cha dượng đồi bại xâm hại con riêng 11 tuổi của vợ

Bắt gã cha dượng đồi bại xâm hại con riêng 11 tuổi của vợ

Gã cha dượng xâm hại con riêng của vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc. Cơ quan công an đã bắt tạm giam nghi phạm để điều tra làm rõ vụ việc.

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