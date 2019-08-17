Mỗi lần hiếp dâm bé gái thiểu năng nhà hàng xóm, Nguyễn Văn Chí lại cho nạn nhân 2 ngàn đồng để giữ im lặng.

Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chí (SN 1964, ngụ TP. Tây Ninh) về tội hiếp dâm bé gái thiểu năng hàng xóm.

Theo cáo trạng, Chí và nhà cháu Nguyễn Thị N. (13 tuổi, đã đổi tên) ở gần nhau. Biết cháu N. bị chậm phát triển, thường xuyên ở nhà một mình nên Chí đã nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân. Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Chí lại cho cháu N. 2 ngàn đồng để cháu bé im lặng. Cháu N. không nhận thức được mọi chuyện nên không kể với gia đình.



Mỗi lần hiếp dâm bé gái thiểu năng hàng xóm, Nguyễn Văn Chí lại cho nạn nhân 2 ngàn đồng - Ảnh: PLO

Lần gần đây nhất, Chí bị cha ruột cháu N. bắt quả tang khi đang cởi đồ nạn nhân để ép quan hệ. Gia đình cháu bé lập tức báo công an tố cáo hành vi đồi bại của Chí. Tại cơ quan điều tra, Chí đã thừa nhận 6 lần hiếp dâm bé gái tội nghiệp.

Trong phiên tòa, bà M. (mẹ cháu N.) yêu cầu Chí bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và tinh thần cho cháu bé theo đúng quy định pháp luật.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của bé gái 13 tuổi.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chí 16 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại gần 90 triệu đồng.

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