Bắt tạm giam 'yêu râu xanh' hiếp dâm cô gái khuyết tật

Xã hội 15/08/2019 17:34

Lợi dụng cô gái gần nhà bị câm điếc và chậm phát triển, Phủ đã xâm hại nạn nhân. Vụ án hiếp dâm cô gái khuyết tật đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Hoàng Phủ (SN 1976, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm cô gái khuyết tật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 5/8/2018, sau khi dự đám tang và uống rượu tại nhà của người quen ở xã Long Phú, huyện Tam Bình, Phủ đến nhà chị T.G. (SN 1995) nằm nghỉ trên võng.

 

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Ngô Hoàng Phủ hiếp dâm cô gái khuyết tật - Ảnh: Báo Giao Thông 

Phủ biết chị G. chậm phát triển, lại bị câm và điếc nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp nạn nhân. Sau đó thấy chị G. ra ngoài một mình, Phủ đi theo rồi dẫn nạn nhân đến bụi cây nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Phủ trở về Sóc Trăng làm thuê như bình thường. Sự việc được người dân phát hiện và báo công an. Tại cơ quan điều tra, Phủ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Thủy (SN 1954, trú thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật.

Theo đơn tố cáo, chị N.T.L.Q. (32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) làm giúp việc tại nhà riêng của Thủy. Đối tượng đã lợi dụng chị Q. sức khỏe yếu, không có khả năng chống cự để xâm hại tình dục mặc nạn nhân chống cự, van xin.

Người đứng ra làm chứng tố cáo hành vi đồi bại của Thủy chính là vợ và con gái của hắn. 

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