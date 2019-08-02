Con gái làm chứng cha U70 nhiều lần hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật

Xã hội 02/08/2019 15:11

Người làm chứng ông Thủy hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật nhiều năm trời chính là con gái ông. Vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đã dẫn giải bị can Đặng Ngọc Thủy (SN 1954, trú thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo) thực nghiệm hiện trường vụ hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật.

Quá trình thực nghiệm nhằm làm rõ những tình tiết trong lời khai của bị can Thủy và bị hại là chị N.T.L.Q. (32 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) tại nhà riêng của Thủy.

Trước đó, chị Q. gửi đơn lên công an tố cáo Thủy nhiều lần dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị vào các năm 2017, 2018.

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Ông chủ U70 hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật - Ảnh: Vietnamnet

Theo đơn tố cáo, vào ngày 22/12/2017, lợi dụng vợ và con gái đi vắng, Thuỷ đã xâm hại tình dục chị Q. đến 4 lần. Trong quá trình thực nghiệm, Thủy khai chỉ hiếp dâm chị Q. 3 lần, còn 1 lần vào ngày 6/8/2018 là do chị tự nguyện.

Tuy nhiên, theo lời khai của chị Q. và con gái Thủy, hôm đó khi chị Q. vừa đi ra phòng khách, Thủy xông tới đè nạn nhân xuống nền nhà nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Nghe tiếng chị Q. kêu cứu, con gái Thủy chạy ra phát hiện sự việc nên cự cãi với cha. Bức xúc vì không thực hiện được ý đồ, Thủy đuổi đánh cả chị Q. lẫn con gái.   

Trước những bằng chứng không thể chối cãi cùng sự làm chứng của con gái, Thủy đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’leo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Ngọc Thủy để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

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