Theo điều tra, khoảng 2 giờ sáng 27/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân tên H. (SN 1951, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng) trong tình trạng hoảng loạn, tổn thương nhiều nơi trên cơ thể.

Công an thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) đang vào cuộc điều tra, truy bắt 2 đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm cụ bà 68 tuổi bị khiếm thị khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Gây án xong, 2 đối tượng bỏ mặc nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Người nhà nạn nhân sau khi biết tin đã đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân cho biết vào khuya 26/7, khi bà chuẩn bị đi ngủ thì có 2 khách đến nói muốn xoa bóp, bấm huyệt. Bà H. lên tầng 2 lấy dụng cụ làm việc thì bị bọn chúng bịt miệng, lục túi lấy đi khoảng 1 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, 2 tên này còn thay nhau hiếp dâm cụ bà, theo Tiền Phong.

Tại địa phương, bà H. là người khiếm thị, sống độc thân, mới thuê một căn nhà 3 tầng ở khu Dây Thép mở dịch vụ "Tẩm quất người mù", chuyên bấm huyệt, xoa bóp, giác hơi theo y học cổ truyền. Vụ việc đang tiếp tục được Công an thị trấn Đồng Đăng điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại xã Quảng Thịnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ việc hai thanh niên hiếp dâm tập thể cụ bà 64 tuổi khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ tối 16/6, sau buổi tập dưỡng sinh cùng mọi người ở nhà văn hóa, bà T. (64 tuổi) đạp xe về nhà.

Khi đi qua khu vực ruộng lúa vắng người, bà T. bị Nguyễn Văn Chỉ (26 tuổi) và Nguyễn Văn Yên (20 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang) áp sát, kéo xuống bờ ruộng thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Bà T. kêu cứu và chống cự thì bị hai đối tượng hành hung dẫn đến gãy răng, bầm tím vùng mặt. Sau khi thỏa mãn thú tính, hai thanh niên bỏ đi. Do hiện trường vụ việc chỉ cách nhà 100 mét nên bà T. chạy về nhà báo cho gia đình. Chồng nạn nhân lập tức trình báo vụ việc lên công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã tiến hành giám định, lấy lời khai các bên liên quan, tạm giữ hai thanh niên để làm rõ.

Bước đầu, Chỉ và Yên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hai đối tượng khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy và uống bia. Khi nhìn thấy nạn nhân, cả hai nảy sinh ý đồ hãm hiếp.

Theo chính quyền địa phương, hai thanh niên làm ruộng ở địa phương, chưa từng có tiền án, tiền sự, chưa lập gia đình. Đặc biệt, gia đình đối tượng Nguyễn Văn Yên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận nghèo.