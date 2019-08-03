Vợ tố chồng U70 từng hiếp dâm 5 nữ giúp việc tàn tật, già yếu

Xã hội 03/08/2019 11:19

Liên quan đến vụ chủ nhà U70 hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật, vợ của bị can đã tiết lộ thêm một số thông tin gây bất ngờ.

Sáng nay (2/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có đầy đủ bằng chứng khẳng định Đặng Ngọc Thủy (SN 1954, trú thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo) hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật.

Vợ tố chồng hiếp dâm 5 nữ giúp việc tàn tật, già yếu

Trước đó, cơ quan công an đã dẫn giải bị can Đặng Ngọc Thủy về nhà riêng để thực nghiệm hiện trường, nhằm làm rõ các tình tiết đang nghi vấn trong vụ án trên. Thủy thừa nhận nhiều lần hiếp dâm chị N.T.L.Q. (32 tuổi, quê Phú Yên, người giúp việc) tại phòng khách.

Đáng nói, chị Q. không phải nạn nhân đầu tiên của Thủy. Bà Phạm Thị M. (SN 1955, vợ Thủy) cho biết, do bà kinh doanh nông sản công việc bận rộn nên bà đã thuê người giúp việc trong nhà.

Bà cho biết, từ năm 1997 đến năm 2018, Thuỷ đã thực hiện hành vi hãm hiếp với tổng cộng 5 người giúp việc khác tại nhà bà.

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Đặng Ngọc Thủy thừa nhận hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật - Ảnh: Internet

Biết tật xấu của chồng, bà M. không dám mướn những cô gái trẻ đẹp mà chỉ thuê những người già yếu hoặc bệnh tật. Không ngờ tất cả đều trở thành nạn nhân của Thủy.

Vì không có bằng chứng cụ thể và sợ ảnh hưởng đến các con, bà M. đã không tố cáo chồng. Chưa kể Thủy có tính vũ phu, thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ con.

Khi biết chuyện của chị Q. bà M. vẫn cắn răng bao che cho chồng một lần nữa. Tuy nhiên Thủy không chịu thay đổi nên bà quyết định tố cáo với công an.

Hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật 4 lần trong ngày

Theo lời khai, vào ngày 22/12/2017, lợi dụng vợ và con gái đi vắng, Thuỷ đã dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị Q. đến 4 lần.

Một lần khác là vào ngày 6/8/2018, Thủy khai chị Q. tự nguyện quan hệ với hắn. Tuy nhiên, theo lời khai của chị Q. và con gái Thủy, hôm đó khi chị Q. vừa đi ra phòng khách, Thủy xông tới đè nạn nhân xuống nền nhà nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Nghe tiếng chị Q. kêu cứu, con gái Thủy chạy ra phát hiện sự việc nên cự cãi với cha. Bức xúc vì không thực hiện được ý đồ, Thủy đuổi đánh cả chị Q. lẫn con gái.

Tương tự, những lần khác, Thủy cho rằng chị Q. đều đồng ý quan hệ tự nguyện nhưng kết quả điều tra cho thấy Thủy đã dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật.

Như đã đưa tin, chị Q. bị khuyết tật từ Phú Yên lên nhà ông Thủy làm giúp việc. Ngày 22/12/2017, vợ ông Thủy đi khám bệnh ở TP.HCM, trong nhà lúc này chỉ còn chị Q. và cha con Thủy.

Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, ông Thủy đã nhiều lần khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm chị Q. Nữ giúp việc không có khả năng chống trả nên mới xảy ra sự việc. Mỗi lần như vậy, ông Q. đều đe dọa nên chị rất sợ.

Sau đó, vợ ông Thủy phát hiện sự việc nên tiến hành dàn xếp, Thủy cũng hứa sẽ không tái phạm. Chị Q. vì tin vào lời hứa, cộng thêm muốn kiếm tiền về quê sinh sống nên chấp nhận ở lại tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, đến ngày 6/8/2018, chị Q. tiếp tục bị Thủy hãm hiếp nên bức xúc tố cáo với công an.

Con gái làm chứng cha U70 nhiều lần hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật

Con gái làm chứng cha U70 nhiều lần hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật

Người làm chứng ông Thủy hiếp dâm nữ giúp việc tàn tật nhiều năm trời chính là con gái ông. Vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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