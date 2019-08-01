Không chỉ hiếp dâm bé gái nhiều lần suốt một năm, gã "yêu râu xanh" còn đe dọa nạn nhân không được kể lại với ai.

Hôm nay (1/8), đại diện Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Đính (51 tuổi, ngụ xã Hưng Hòa, TP. Vinh) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là em N.T.B (sinh năm 2003), con gái bạn thân của Đính.

Theo lời khai của đối tượng tại cơ quan điều tra, Đính bắt đầu hiếp dâm bé gái vào tháng 8/2018. Vào khoảng thời gian trên, Đính sang nhà bạn chơi nhưng không có người lớn ở nhà. Lợi dụng thời cơ đối tượng đã hiếp dâm em B.

Chân dung gã 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé gái 16 tuổi suốt một năm liền - Ảnh: Internet

Sau khi thỏa mãn thú tính, gã đe dọa B. không được kể lại với ai. Vì quá sợ hãi trước sự đe dọa của Đính, B. không dám kể lại vụ việc với người thân. Từ đó đến nay, Đính đã nhiều lần lợi dụng lúc người lớn vắng nhà để quan hệ tình dục với nạn nhân.

Đến ngày 27/7 vừa qua, ngay khi đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân thì người nhà em B. phát hiện, trình báo sự việc với cơ quan chức năng, theo Báo Nghệ An.

Nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành tạm giam đối tượng để lấy lời khai. Ban đầu, Đính một mực phủ nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan chức năng thu thập được, đến ngày 30/7 vừa qua đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng Trần Văn Đính theo đúng quy định của pháp luật.

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