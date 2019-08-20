Diễn biến mới nhất vụ cậu hiếp dâm cháu ruột đến mang thai ở Tiền Giang

Xã hội 20/08/2019 16:21

Vụ cậu hiếp dâm cháu ruột đến mang thai ở Tiền Giang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội. Ai nấy đều không thể cầm lòng trước hoàn cảnh đáng thương của bé gái 14 tuổi.

Hôm nay (20/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Chưa (SN 1974, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra vụ cậu ruột hiếp dâm cháu đến mang thai ở Tiền Giang.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng cuối tháng 10/2018 đến tháng 4/2019, Chưa nhiều lần xâm hại tình dục cháu ruột là N.T.L. (SN 2005) tại phòng ngủ của L.

Sau nhiều lần xâm hại cháu ruột, Chưa thấy L. bị chảy máu cam nên mua thuốc cho cháu uống. Đến ngày 17/6/2019, Chưa dẫn L. đến khám tại Trạm Y tế xã Dưỡng Điềm (huyện Châu Thành) và được các bác sĩ thông báo L. đã mang thai được 21-22 tuần.

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Cậu hiếp dâm cháu ruột đến mang thai ở Tiền Giang - Ảnh: Internet

Tiếp đó, Chưa dẫn cháu đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để phá thai nhưng do thai đã lớn nên không phá được. Ngày hôm sau, người cậu tiếp tục dẫn cháu đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) xin phá thai.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ thấy cháu L. còn quá nhỏ nên gặng hỏi. Cháu bé đã kể chuyện bị cậu ruột xâm hại nên phía bệnh viện lập tức báo công an.

Ngày 26/6/2019, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã tiến hành trưng cầu giám định kiểu gen (AND) đối với bào thai của cháu L.

Ngày 1/7/2019, bản kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự cho biết: Lê Văn Chưa và N.T.L. là cha mẹ ruột của thai nhi do cháu L. sinh ra với xác suất 99,999%.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Chưa đã thừa nhận hành vi xâm hại tình dục cháu ruột. Được biết, sau khi cha mẹ qua đời, khoảng tháng 5/2014, bé L. được cậu ruột đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trong quá trình sinh sống, Chưa nhiều lần dụ dỗ, ép buộc bé L. quan hệ tình dục dẫn đến mang thai. 

Theo chính quyền địa phương, Chưa không có vợ con, sống với mẹ già, hàng ngày làm ruộng, chăn bò thuê hoặc ai mướn gì làm nấy. Vụ cậu hiếp dâm cháu đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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