Cụ bà 'làm mẹ' ở tuổi 87, sự thật đằng sau khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt

Theo thông tin ban đầu, đứa trẻ này là chắt của cụ. Vì cha mẹ, ông bà nội ngoại của bé không ai nhận nuôi nên bà cụ đành phải gồng mình chăm sóc đứa cháu tội nghiệp.

Nhiều giờ qua, câu chuyện bà cụ gần 90 tuổi một mình chăm sóc đứa cháu nhỏ trong bệnh viện được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ vì thương cảm cho cụ và bức xúc trước sự vô trách nhiệm của những người trẻ tuổi.

Đây là sản phẩm của một tình yêu bồng bột, không có trách nhiệm. Sinh bé ở tháng thứ 7 được 1,4 kg. Mẹ bỏ đi khi bé vừa lọt lòng, ông bà nội ngoại không ai nhận cháu.

4 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh không có bảo hiểm y tế nhưng bị viêm phổi. Thấy vậy, bà cố nội dù đã gần 90 tuổi mắt mờ chân chậm, lưng còng nhưng vì thương chắt nên phải một mình chăm chắt. Một mình bà vừa chăm cháu vừa kiếm tiền mua sữa, đóng tiền viện cho chắt, thật sự quá cao cả.

Bài viết này cũng như một lời nhắc nhở gửi đến các cặp đôi trẻ tuổi đang yêu nhau rằng khi cảm thấy chưa đủ trách nhiệm làm cha làm mẹ thì đừng nên vì 1 phút sung sướng của bản thân mà làm khổ người khác”.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, hoàn cảnh của bà nhận được sự chú ý của rất đông cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Sau khi được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ và bình luận. Ai nấy đều bức xúc trước sự vô trách nhiệm của cặp đôi và nể phục sự cao cả, tình yêu thương vô bờ bến của bà cụ dành cho con cháu của mình.

“Ở cái tuổi được con cháu phụng dưỡng thì lại phải nai cái lưng đã còng đi kiếm tiền nuôi chắt vừa mới chào đời. Con nít nó có tội tình gì chứ, bao nhiêu người dám đánh đổi tất cả chỉ để có 1 đứa con, ấy vậy mà...”, H.S thương cảm.

“Con cầu mong bà thật nhiều sức khỏe, cầu mong bé hay ăn chóng lớn, đừng ốm đau bệnh tật để cho bà đỡ khổ, đỡ vất vả.Thật sự rơi nước mắt”, L.N xúc động khi nhìn thấy cảnh bà cụ còng lưng chăm “đứa con bất đắc dĩ” này.

Cộng đồng mạng truy tìm thông tin liên lạc của bà cụ để giúp đỡ hai bà cháu - Ảnh: Facebook

“Thiết nghĩ con mình nó dại dột mà ba mẹ thì đâu còn ít tuổi mà cũng không hơn gì. Con mình khóc tý thôi đã thương đã xót lắm rồi. Sống không có tý tình người nào”, T.Đ. oán trách ông bà nội ngoại của đứa trẻ vì quá vô tình.

Vì có quá ít thông tin về bà cụ và đứa cháu nên cộng đồng mạng vẫn đang truy tìm địa chỉ để có thể chung tay giúp đỡ cụ vượt qua những ngày tháng khó khăn này.