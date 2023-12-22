Chua xót 'giấc mộng đổi đời' nơi xứ người: Công dân Việt Nam tử vong tại Hàn, bị nợ lương không thể chi trả tiền sưởi trong mùa đông

Xã hội 22/12/2023 21:09

Trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, nam thanh niên bỗng xuất hiện triệu chứng khó thở, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim và tử vong sau đó.

Mới đây, theo thông tin từ SBS News, một lao động người Việt mới đây đã tử vong tại phòng trọ của mình tại thành phố Ulsan (Hàn Quốc).

Theo thông tin từ SBS News, người tử vong mang quốc tịch Việt Nam, khoảng 30 tuổi, từng làm việc trên thuyền tại cảng Jeongja ở thành phố Ulsan (Hàn Quốc) và sống trong ký túc xá dành cho lao động người nước ngoài tại đây.

Vào sáng ngày 19/12 trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, anh bỗng xuất hiện triệu chứng khó thở, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim và tử vong sau đó. Một hàng xóm người Việt của anh cho biết: “Khi tôi đến, cậu ấy đã không thể cử động, chỉ có thể ho và thở thều thào vài hơi."

Chua xót 'giấc mộng đổi đời' nơi xứ người: Công dân Việt Nam tử vong tại Hàn, bị nợ lương không thể chi trả tiền sưởi trong mùa đông - Ảnh 1
SBS News đưa tin về vụ việc - Ảnh chụp màn hình

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ Tạp chí Phụ nữ mới, cảnh sát cho biết, nguyên nhân cái chết của nam thanh niên là do sự cố ngoài ý muốn. Theo kết quả giám nghiệm pháp y, người này tử vong vì bệnh tim mạch. Như lời các đồng nghiệp kể lại, anh cũng thường phàn nàn về tình trạng căng thẳng, mệt mỏi do môi trường làm việc thiếu thốn.

Trong căn phòng trọ diện tích hẹp, có thể thấy một chiếc bàn nhỏ được kê trong góc phòng với một vài loại hoa quả, lon bia và di ảnh chàng trai trẻ được đặt bên trên.

Chua xót 'giấc mộng đổi đời' nơi xứ người: Công dân Việt Nam tử vong tại Hàn, bị nợ lương không thể chi trả tiền sưởi trong mùa đông - Ảnh 2

Chua xót 'giấc mộng đổi đời' nơi xứ người: Công dân Việt Nam tử vong tại Hàn, bị nợ lương không thể chi trả tiền sưởi trong mùa đông - Ảnh 3
 Di ảnh của nam thanh niên được người quen đặt trên 1 chiếc bàn nhỏ - Ảnh chụp màn hình

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài Ulsan đã phát hiện, do những lao động này chưa được trả lương trong một tháng nay nên họ chỉ có thể tiết kiệm bằng cách cắt giảm chi phí cho nguyên liệu sưởi ấm cũng như không thể đăng ký bảo hiểm y tế. Nhân viên của Trung tâm hỗ trợ thường trú người nước ngoài thành phố Ulsan cho biết: “Các lao động cho biết vì không được trả lương nên họ phải chắt bóp sống qua ngày, thậm chí phải vay tiền người quen để mua đồ ăn.

Tính đến năm ngoái (năm 2022), số lượng người người nước ngoài sống ở Ulsan vượt quá 26.000 và 6.000 trong số đó đăng ký làm công nhân. Park Yoo Ri - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thường trú người nước ngoài tại Ulsan cho biết:

"Hầu hết họ là thủy thủ trên tàu và đến từ Indonesia hoặc Việt Nam. Vì những công việc này rất khó khăn, vất vả nên có rất nhiều người đã bỏ đi khi chưa được phép."

Với số lượng lao động tăng nhanh, rất nhiều người nước ngoài rơi vào "điểm mù" của các chương trình phúc lợi và không thể nhận được sự hỗ trợ, điều trị y tế kịp thời.

Bảo vệ bàng hoàng phát hiện nam sinh tử vong bất thường trên vũng máu lúc nửa đêm dưới sân trường đại học

Bảo vệ bàng hoàng phát hiện nam sinh tử vong bất thường trên vũng máu lúc nửa đêm dưới sân trường đại học

Nhân viên bảo vệ một trường đại học đóng trên địa bàn phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện một người nằm bất động trên vũng máu.

Xem thêm
Từ khóa:   xuất khẩu lao động tin xã hội tin tức đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 30 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc