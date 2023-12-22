Nhân viên bảo vệ một trường đại học đóng trên địa bàn phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện một người nằm bất động trên vũng máu.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 22/12, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một học sinh tử vong trên sân trường đại học.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 21/12, nhân viên bảo vệ một trường đại học Bình Dương, đóng trên địa bàn phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện một người nằm bất động trên vũng máu.

Nạn nhân đã được đi cấp cứu nhưng đã tử vong do bị thương quá nặng.

Đại học Bình Dương - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là em H.N.Q (SN 2006, ngụ TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Em Q. hiện đang là học sinh của một trường THPT ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đáng nói, sau khi phát hiện sự việc, nhà trường không thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Đến sáng nay khi người nhà nạn nhân trình báo thì cơ quan công an mới nắm thông tin để tiến hành khám nghiệm.

Nhân thân bất ngờ của nghi phạm sát hại thiếu phụ giao gas, phi tang xác 13 năm trước: Thời điểm gây án, bố dượng và mẹ ruột đang ngồi tù Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ nghi phạm Bùi Trọng Thành (30 tuổi, trú tại xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), để điều tra liên quan đến vụ án bộ hài cốt chị N.T.T được phát hiện tại bể phốt sau nhà ông N.V.Q (bố dượng Thành, ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-ve-bang-hoang-phat-hien-nam-sinh-tu-vong-bat-thuong-tren-vung-mau-luc-nua-em-duoi-san-truong-ai-hoc-639618.html