Hơn 1200 công nhân 'lo ngay ngáy' bị ngừng việc trước Tết: Lương chưa nhận, thưởng càng 'mong manh'?

Xã hội 22/12/2023 20:21

Tháng 1 hàng năm là thời điểm công ty thông báo về tiền thưởng tết theo thỏa ước lao động tập thể. Việc công ty dự kiến đóng cửa tạm thời vào ngày 25/12 có nguy cơ làm người lao động không có khoản tiền thưởng này.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, ngày 22/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng về việc giải quyết vấn đề liên quan đến tình hình việc làm tại Công ty K (đóng tại đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu).

Theo báo cáo, LĐLĐ TP Đà Nẵng vừa nhận được văn bản của Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng báo cáo về tình hình việc làm tại Công ty K.

Theo đó, sau cuộc họp giữa lãnh đạo công ty và Công đoàn cơ sở công ty trong ngày 21/12, Công ty K dự kiến sẽ đóng cửa tạm thời nhà máy tại đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Khánh 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/12. Tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy ước khoảng 1.250 người sẽ phải ngừng việc trong 3 tháng và hưởng chế độ tiền lương theo khoản 1 điều 99 Bộ luật Lao động 2019 (vẫn trả lương và đóng BHXH đầy đủ).

Tháng 1 hàng năm là thời điểm công ty thông báo về tiền thưởng tết theo thỏa ước lao động tập thể. Việc công ty dự kiến đóng cửa tạm thời vào ngày 25/12 có nguy cơ làm người lao động không có khoản tiền thưởng này. Điều này khiến tâm lý của người lao động rất hoang mang, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề.

Hơn 1200 công nhân 'lo ngay ngáy' bị ngừng việc trước Tết: Lương chưa nhận, thưởng càng 'mong manh'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: VnExpress

Dẫn tin từ Thanh Niên, LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho biết đến thời điểm hiện tại, Công ty K. vẫn chưa ban hành văn bản chính thức về việc đóng cửa tạm thời nhà máy và vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường.

"Thông tin về việc đóng cửa nhà máy đã lan truyền nhanh trong toàn bộ người lao động, gây tâm lý lo lắng. Nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề (việc này năm 2023 cũng đã diễn ra và công nhân đã khiếu nại đến LĐLĐ thành phố giải quyết)", công văn nêu rõ.

Do vậy, để tránh xảy ra việc tụ tập đông người, tạo "điểm nóng" trong thời điểm nhạy cảm, LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho biết sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, UBND Q.Liên Chiểu, Đội An ninh kinh tế Công an Q.Liên Chiểu, Phòng An ninh kinh tế Công an TP.Đà Nẵng... để có phương án xử lý các tình huống, điểm nóng có thể xảy ra.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức gặp mặt toàn thể người lao động của công ty, trao quà trợ cấp tết. Đồng thời, đối thoại với người sử dụng lao động, giải đáp các thắc mắc trước khi người lao động nghỉ việc.

Đặc biệt, LĐLĐ TP.Đà Nẵng yêu cầu rà soát toàn bộ số lao động ngoại tỉnh, nếu có nhu cầu về quê sẽ hỗ trợ chi phí vé xe hoặc tổ chức chuyến xe trong chương trình "Hành trình tết Công đoàn". LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong KCN có nhu cầu tuyển lao động để giới thiệu việc làm.

LĐLĐ TP.Đà Nẵng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại để công nhân trình bày hết tâm tư trước khi có quyết định ngừng hoạt động chính thức; tránh ban hành quyết định ngừng hoạt động đột ngột gây sốc tâm lý cho người lao động.

 

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Từ khóa:   công nhân Người lao động bị mất việc làm thất nghiệp

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