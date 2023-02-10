Vào ngày 10/2, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, trong vụ tẩm xăng đốt người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến cả hai người đều tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày10/2, một lãnh đạo UBND phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, trong vụ tẩm xăng đốt người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến cả hai người đều tử vong.

Vị lãnh đạo cho hay: "Người phụ nữ được đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM về nhà vào chiều hôm qua (9/2) và người thân đang tổ chức mai táng. Người đàn ông cũng đang được lo hậu sự tại nhà".

Hiện trường vụ người đàn ông tẩm xăng đốt vợ cũ tại Đắk Lắk - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào trưa ngày 1/2, Phạm Đoàn PP (42 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) đem theo một can xăng khoảng 5 lít tìm chị Trần TTH (39 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Tại vị trí đường Giải Phóng (gần đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành), P dùng can xăng này đổ lên người chị H rồi châm lửa đốt. Lúc này, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cháy lan khiến P cũng bị bỏng.

Khi thấy sự việc, người dân xung quanh đã tri hô, đồng thời sử dụng các biện pháp để khống chế ngọn lửa. Cả hai sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Vụ tẩm xăng đốt người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến cả hai người đều tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Do vết bỏng nặng nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển hai bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục chữa trị.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt hiện trường lấy lời khai các nhân chứng. Giữa anh Phạm Đoàn PP và chị Trần TTH từng có quan hệ vợ chồng và đã ly hôn.

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