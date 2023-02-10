Cậu bé 2 tuổi phụ mẹ dọn thức ăn thừa ở TP.HCM: 'Con nhìn các cô chú, anh chị trong quán làm rồi làm theo'

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé trai đang phụ bố mẹ dọn dẹp hàng quán khiến cho người xem vừa thích thú, vừa không ngớt lời trầm trồ, ngợi khen. Cụ thể , đoạn clip được tài khoản Chi Chi đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Đi ăn ốc cùng gia đình, gặp em bé 2 tuổi dọn bàn, xếp chén đĩa đỉnh hơn dân chuyên luôn. Dọn xong bé còn nghiêng bàn cho nước chảy xuống, lau bàn rồi xếp bàn ghế nữa nha. Nhiều thao tác lắm!”.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhân vật chính trong đoạn clip nói trên là bé Trần Võ Thiên Ân (2 tuổi). Clip được quay tại một quán ốc nằm trên đường Phạm Văn Bạch (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Chị Võ Thị Kiều Diễm (24 tuổi, mẹ Thiên Ân) cho biết những ngày qua, khi con trai của mình nhận được sự quan tâm của nhiều cô chú, anh chị, khiến người mẹ hết sức ngạc nhiên.

“Hôm đó có một bạn khách tới ăn, thấy bé dọn dẹp nên thích thú và quay clip lại. Không ngờ là hôm sau mọi người gửi clip cho mình xem, nói con trai nổi tiếng rồi khiến mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Xem clip, đọc bình luận từ các cô, các chú mà người làm mẹ như mình cũng tự hào. Cha bé cũng chưa biết là bé được nhiều người quan tâm đâu", chị Diễm bày tỏ.

Người mẹ nói rằng mình hoàn toàn không dạy con cách dọn dẹp bàn ghế, chén đĩa của khách sau khi ăn mà là do con nhìn các cô chú, anh chị trong quán làm rồi làm theo. Việc con trai bất ngờ trở thành “phụ quán nhỏ tuổi nhất” ở đây cũng khiến cho công việc của mọi người nhẹ nhàng đi phần nào, dù rằng không ai bắt hay hướng dẫn Thiên Ân phải làm.

Vợ chồng chị Kiều Diễm tự hứa sẽ cố gắng hết sức để làm ăn, lo cho con trai có được tương lai tươi sáng hơn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Gần 2 năm trước, vợ chồng chị Diễm mang theo Thiên Ân mới 4 tháng tuổi từ quê Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp. Anh thì làm cho một công ty về bao bì, còn chị thì phụ làm quán ốc với em chồng. Cả gia đình cũng sống ở quán ốc này suốt thời gian qua.

“Hằng ngày, Thiên Ân được vợ chồng mình gửi cho một nhà trẻ ở gần đây. Chỉ nghỉ học vào ngày chủ nhật. Vào mỗi buổi tối rảnh rỗi, con thường xuống quán nhìn mẹ và các anh chị, cô chú làm việc. Từ đó, con cũng quen và học theo cách mọi người dọn bàn. Mình cũng không cản bởi đây cũng là cách hướng cho con lối sống tự lập từ nhỏ. Là cha mẹ, vợ chồng mình dành hết tình yêu cho con, cố gắng để con có tuổi thơ tươi đẹp nhất, có cuộc sống tốt nhất chứ không ai muốn con phải khổ như mình. Nhưng con còn nhỏ mà đã biết phụ giúp cha mẹ, cũng khiến mình cảm thấy vui và hạnh phúc", người mẹ trìu mến nhìn con trai, bày tỏ.

Chị Trần Thị Diễm (27 tuổi) là cô của Thiên Ân, đồng thời cũng là chủ quán ốc tâm sự rằng từ ngày có sự hiện diện của con ở quán, mọi người vui vẻ và ngập tràn tiếng cười hơn. Khách đến ăn cũng hết sức yêu quý cậu bé. “Thiên Ân sống trong tình thương của cha mẹ, của mọi người ở trong quán, và con cũng biết cách phụ để công việc của mọi người đỡ vất vả, cực nhọc hơn. Con xứng đáng được phong là “phụ quán siêu đẳng” ở đây”, chị cười nói.

Thiên Ân được cô giáo nhận xét thông minh, hòa đồng với bạn bè - Ảnh: Báo Thanh Niên

Bà Hồ Phạm Thúy Linh (49 tuổi, cô giáo mầm non của Thiên Ân) cũng nói cậu bé dù còn nhỏ nhưng hết sức năng động, hòa đồng với bạn bè và biết quan tâm mọi người. Bà Linh mong rằng với sự thông minh, sáng dạ và sự giáo dục tốt của nhà trường, ba mẹ, Thiên Ân sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình trong tương lai.

Về phần mình, vợ chồng chị Kiều Diễm tự hứa sẽ cố gắng hết sức để làm ăn, lo cho con trai có được tương lai tươi sáng hơn.