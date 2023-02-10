Phú Thọ: Bé trai 3 tuổi bị chó cắn rách mặt khi sang nhà hàng xóm chơi

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi trong trạng thái tâm lý hoảng sợ với nhiều vết chó cắn ở trên mặt.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Gia H, 3 tuổi (ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) trong trạng thái quấy khóc tâm lý hoảng sợ, nhiều vết chó cắn ở trên mặt. Gia đình cho biết, cháu H. sang nhà hàng xóm chơi và bị chó nuôi tấn công. Nghe tiếng la hét của cháu, hàng xóm và gia đình chạy lại thì thấy cháu H. đang bị chó cắn, kiểm tra bé thấy bị thương ở vùng mặt 2 bên má, vết rách chảy nhiều máu bám bụi bẩn.

Ngay lập tức gia đình đã đưa bé đến khoa cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để thăm khám và sơ cứu ban đầu. Sau khi kiểm tra bé H. được chuyển lên Khoa Mắt, Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt. Mẹ của H. cho biết, chú chó tấn công được gia đình hàng xóm nuôi để trông nhà. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chó được thả rông, không rọ mõm.

Ảnh: Báo Sức khỏe và đời sống Theo thông tin từ VTV News, bác sĩ Vương Phương Thảo, Khoa Mắt, Tai mũi họng - Răng hàm mặt, người trực tiếp xử lý vết thương cho biết: Tình trạng khi bệnh nhi vào viện bị thương ở vùng mặt 2 bên má, rách sát vách mũi và có nhiều vết thương hở chảy nhiều máu. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vết thương góc trong mắt bên trái vị trí gần mắt nhất. Sau khi đánh giá tình trạng vết thương, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khâu phục hồi đa vết thương và đồng thời tư vấn tiêm phòng uốn ván, tiêm huyết thanh phòng dại, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng. Trong thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị chó thả rông cắn. Hầu hết các trường hợp bị chó cắn là do chủ quan cả từ phía gia đình nuôi chó và phía trẻ. Các bậc phụ huynh cần hạn chế cho trẻ em tiếp xúc với chó nuôi, chó lạ. Nhà có trẻ nhỏ không nên nuôi giống chó to và dữ. Khi nuôi chó, người dân cần tiêm phòng đầy đủ, thuần dưỡng chó, nếu cho chó ra ngoài phải rọ mõm... Đặc biệt, khi bị chó/động vật tấn công, cần chủ động đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe bản thân. Ngoài ra, bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc vết cào, liếm của con vật bị bệnh dại lên vùng da bị tổn thương. Bệnh dại trên người có thể hoàn toàn phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine hay huyết thanh kháng dại. Nếu tiêm ngay lập tức và đúng phác đồ có thể phòng bệnh 100%.

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