Chồng hơn 70 tuổi chở vợ mắc ung thư 'đi phượt khắp thế gian' bằng xe máy suốt 10 năm

Xã hội 21/09/2022 11:10

10 năm qua, trên chiếc xe máy 30 tuổi, vợ chồng ông Minh "cùng nhau đi khắp thế gian".

Theo thông tin từ báo Infonet, hôm 13/9, vợ chồng ông Mong Phước Minh (74 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (70 tuổi, sống tại Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa hoàn thành chuyến khám phá một tuần trong rừng nguyên sinh Nam Trường Sơn thuộc tỉnh Đắk Nông.

Không sóng điện thoại, hoàn toàn thanh tịnh giữa rừng già, ông bà vừa cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, vừa tâm đắc "một trải nghiệm quá tuyệt vời!".

"Hơn 10 năm dầm mưa dãi nắng phượt khắp vùng miền Tổ quốc, đã đủ rồi cái thời ngang dọc đội nắng phơi sương", ông Minh nói. 

Chồng hơn 70 tuổi chở vợ mắc ung thư 'đi phượt khắp thế gian' bằng xe máy suốt 10 năm - Ảnh 1

Vợ chồng ông Mong Phước Minh và bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc. (Ảnh: báo Infonet).

Những "cuộc rong chơi" của đôi vợ chồng U70

Những năm 1975, ông Minh là kỹ sư nông nghiệp, còn vợ là kỹ sư hóa học, cùng công tác tại trường Đại học Cần Thơ. Sau này, ông bà chọn từ bỏ công việc để về quê Long Xuyên lập nghiệp.

Trong một lần dẫn bạn đi mổ bướu tuyến giáp ở Sài Gòn, bà Cúc phát hiện mắc khối u ác tính, được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy hóa trị.

Một năm sau, bà được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ và tiếp tục hóa trị.

Những biến cố cuộc đời lần lượt ập đến khiến ông Minh tuyệt vọng. Bước ngoặt cuộc đời xảy đến khi ông quyết định bỏ lại hết sau lưng những khó khăn, cùng vợ "đi khắp thế gian", bởi ông quan niệm: "Cuộc đời này ngắn lắm, ta có thể khiến nó dài hơn qua những chuyến đi".

Chồng hơn 70 tuổi chở vợ mắc ung thư 'đi phượt khắp thế gian' bằng xe máy suốt 10 năm - Ảnh 2
Chuyến đi săn ảnh năm 2011 cùng nhóm bạn là bước đệm vợ chồng ông Minh quyết định đi phượt. (Ảnh: báo Infonet)

Vợ chồng ông Minh bắt đầu đi phượt từ năm 2011, sau một chuyến săn ảnh với những người bạn ở Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Nhóm 5 người, đèo nhau trên 3 chiếc xe máy, khởi hành từ sáng sớm một ngày giữa tháng 12/2011.

Hôm sau, chưa vội về, cả nhóm lái xe qua Campuchia chơi. May mắn, tất cả thành viên đều mang theo hộ chiếu. Họ đã cùng nhau tham quan, ngắm cảnh một ngày, trước khi về lại Long Xuyên.

"Qua chuyến đi này, vợ chồng tôi cảm thấy thích thú khi đi phượt bằng xe máy", ông Minh nói. Đây cũng là bước đệm cho những chuyến đi đến các quốc gia khác của ông bà sau này.

Chồng hơn 70 tuổi chở vợ mắc ung thư 'đi phượt khắp thế gian' bằng xe máy suốt 10 năm - Ảnh 3

Ông Minh quan niệm: "Cuộc đời này ngắn lắm, ta có thể khiến nó dài hơn qua những chuyến đi". (Ảnh: báo Infonet)

Tháng 2/2012, ông Minh và bà Cúc phượt 700km trên xe máy Daehan 125 phân khối mua từ năm đầu thế kỷ XXI, từ Long Xuyên xuống bán đảo Cà Mau, đến Rạch Giá rồi về lại Long Xuyên trong vòng 4 ngày.

Ông Minh nói "cuộc rong chơi' này là để rèn luyện kinh nghiệm lái xe đường dài, tạo hứng thú và động lực cho chuyến đi Lào hai tháng sau. Dù đến phút chót, những người bạn đồng hành đều bỏ cuộc, ông bà vẫn quyết tâm chinh phục thử thách.

Những năm sau đó, vợ chồng ông Minh "độc hành" nhiều nơi, xuyên Đông Dương bằng xe khách qua Campuchia - Thái Lan - Myanmar (2013), xuyên Việt bằng xe máy 2 lần (2015-2018), xuyên Mỹ từ Đông (Atlanta, Georgia) qua Tây (Los Angeles, California), bằng xe khách và tàu hỏa (2017), xuyên Úc từ Sydney xuống Canberra rồi Melbourne bằng xe khách và tàu hỏa (2019).

Chồng hơn 70 tuổi chở vợ mắc ung thư 'đi phượt khắp thế gian' bằng xe máy suốt 10 năm - Ảnh 4
Hai vợ chồng chụp ảnh cạnh hòn đá thiêng ở Myanmar. (Ảnh: báo Infonet)

Nguồn tin từ Kênh 14 cũng cho biết, đối với ông Minh, "gia tài" lớn nhất của hai vợ chồng là những trải nghiệm. Có lần, hai vợ chồng chạy xe máy 120km đi qua cánh rừng già, từ biên giới Việt Nam sang Attapeu (Lào). Đường đi không có lấy một ngôi nhà, chỉ có hai vợ chồng lọt thỏm giữa miền núi rừng hùng vĩ. Mấy lần như thế, bà Cúc lại xuýt xoa: "Đẹp quá".

"Qua những chuyến đi, tôi thấy thương vợ vô cùng. Trộm vía, chúng tôi chưa gặp phải tai nạn hay ốm đau gì trong suốt những chuyến đi. Càng đi, vợ chồng càng thấy khoẻ. Gặp gỡ nhiều người, trải nghiệm dài ra, chứng kiến được những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, chúng tôi xem đó là niềm hạnh phúc lớn nhất".

Hai năm Covid-19 "trói chân" cặp vợ chồng già, cũng không thể ngăn họ thực hiện những chuyến đi khám phá vùng Duyên hải bằng con xe việt dã 5 chỗ những lúc dịch bệnh được kiểm soát.

Chồng hơn 70 tuổi chở vợ mắc ung thư 'đi phượt khắp thế gian' bằng xe máy suốt 10 năm - Ảnh 5
Ông Minh biết ơn vì luôn có vợ đồng hành trong mỗi chuyến đi. (Ảnh: báo Infonet)

Đầu năm 2022, ông bà khởi động lại "cuộc rong chơi" bằng chuyến phượt Hà Giang theo tour.

Trước mỗi chuyến đi, ông Minh luôn duy trì thói quen cùng vợ thắp hương lên các bàn thờ, cầu nguyện hành trình bình an và con cháu ở nhà mạnh khỏe. Bà Cúc thường chuẩn bị đủ thuốc men, áo mưa, dù, đèn pin, nồi cơm mini…

Đi đâu cũng vậy, ông bà tuân thủ nguyên tắc không đến điểm kế tiếp sau 4h chiều để đảm bảo an toàn.

Ở tuổi U70, ông Minh vẫn mang máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, cẩn thận ghi chú lại câu chuyện mình gặp trên đường.

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