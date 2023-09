Bé gái bị tài xế taxi đưa đến nơi vắng vẻ, dừng xe bên đường thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu ngay trên ôtô.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Hồng Quân (SN 1971, trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 9/9, Công an huyện Bình Liêu tiếp nhận tin báo do Công an huyện Tiên Yên chuyển đến liên quan đến cháu C.H.T (13 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo trình báo của cháu C.H.T., tối 8/9, cháu thuê xe taxi đi từ huyện Tiên Yên đến huyện Bình Liêu. Khi xe đến khu vực ngã ba giao với đường Quốc lộ 18C cũ, đoạn thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu thì tài xế taxi đã cho xe rẽ vào Quốc lộ 18C cũ (khu vực đi lên dốc Cô Tiên, thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại) và dừng đỗ xe ở bên đường. Tại đây, lái xe đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu T. ngay trên xe ôtô.

Sau khi được lái xe chở về nhà, cháu T. đã kể lại sự việc cho gia đình và được mẹ đưa đến Cơ quan công an để tố giác tội phạm.

Hiện trường Quân hiếp dâm bé gái 13 tuổi - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H. Bình Liêu đã tổ chức các hoạt động điều tra, tiến hành cho cháu C.H.T đi giám định; đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm nghi phạm gây án.

Đến ngày 10/9, lực lượng chức năng đã xác định được nghỉ phạm gây án là Vũ Hồng Quân. Tại cơ quan công an, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

