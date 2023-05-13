Cháy trường học ở Quảng Ngãi, thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Xã hội 13/05/2023 10:48

Sáng 13/5, Trường THCS Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị lớn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 13/5, UBND phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại Trường THCS Phổ Thạnh.

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, bảo vệ của Trường THCS Phổ Thạnh (Tổ dân phố Thạch By 1, phường Phổ Thạnh) phát hiện đám cháy lớn tại phòng lưu trữ hồ sơ và phòng hiệu phó của trường. Sau đó, người này báo tin tới lực lượng chức năng.

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, nhận được tin báo, lực lượng Công an P.Phổ Thạnh cùng Ban bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ, Đồn biên phòng Phổ Thạnh và Đội PCCC số 3 (thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi) có trụ sở tại TX.Đức Phổ đã đến hiện trường để chữa cháy. 

Cháy trường học ở Quảng Ngãi, thiệt hại hơn 200 triệu đồng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng ra sức dập đám cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13/5, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến nhiều hồ sơ lưu trữ và 6 tivi, 1 máy photo, 1 bộ máy tính, 1 máy in bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 219 triệu đồng.

 

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Từ khóa:   tin xã hội tin nóng cháy trường học

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