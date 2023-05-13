Hà Nội: Cháy dữ dội ngôi nhà 4 tầng, 3 người tử vong

Xã hội 13/05/2023 10:19

Một vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng nay (13/5) tại đường Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) làm 3 người mắc kẹt thiệt mạng.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, sáng 13/5, ngôi nhà ở đường Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cháy lớn vào khoảng 7h30 cùng ngày.

Hà Nội: Cháy dữ dội ngôi nhà 4 tầng, 3 người tử vong - Ảnh 1
Khói bốc nghi ngút tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo đó lực lượng chức năng đã điều khoảng 4 xe chữa cháy, 5 xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ PCCC tới hiện trường dập lửa. Cảnh sát rào chắn phong tỏa 2 đầu lối vào khu vực cháy.

Hà Nội: Cháy dữ dội ngôi nhà 4 tầng, 3 người tử vong - Ảnh 2
Bước đầu xác định, đám cháy bắt nguồn từ chiếc xe máy tại tầng một - Ảnh: Báo Dân Trí

Được biết đến khoảng 8h15 đám cháy được dập tắt nhưng qua kiểm tra các tầng của ngôi nhà phát hiện 3 thi thể nạn nhân, trong đó có cả trẻ em.

Hà Nội: Cháy dữ dội ngôi nhà 4 tầng, 3 người tử vong - Ảnh 3
Hiện trường căn nhà vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ Vietnamnet, người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ thấy mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà trên. Những người xung quanh đã tri hô và báo lực lượng Cảnh sát PCCC.  

Hà Nội: Cháy dữ dội ngôi nhà 4 tầng, 3 người tử vong - Ảnh 4
Công an phong tỏa con đường dẫn vào hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Hiện các đơn vị tiếp tục phun nước làm mát và tìm kiếm các nạn nhân.

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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Vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang vào khoảng 14h ngày 12/5 khiến 3 người tử vong.

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Từ khóa:   tin nóng tin xã hội cháy nhà

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