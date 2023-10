Trước đó, chiều ngày 10/10, chị Lê Thị O. (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế) được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, người phụ nữ bị tử vong là do ngoại lực tác động, có khả năng là do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Cũng theo điều tra ban đầu, chị Lê Thị O. là phụ nữ đơn thân và đã có hai người con. Chị O. là lao động tự do, từng có một thời gian dài vào miền Nam làm ăn, sinh sống. Cách đây mấy tháng, chị O. trở về quê sinh sống.

Hung thủ Đặng Văn Đồng sau khi bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khoảng 1 giờ đồng hồ xảy ra án mạng, Công an Thừa Thiên - Huế đã xác định được hung thủ. Tuy nhiên, qua nắm tình hình, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa bàn ngay sau khi gây án. Ngay trong đêm xảy ra vụ án, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an Huế tổ chức các mũi công tác làm nhiệm vụ chốt chặn ở nhiều tuyến đường để truy bắt đối tượng.