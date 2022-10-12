Chân dung hung thủ sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế: Hé lộ nguyên nhân gây án

Xã hội 12/10/2022 15:07

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ ở Thừa Thiên - Huế tử vong tại nhà với nhiều vết đâm, hung thủ Đặng Văn Đồng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Nam sau gần 2 ngày gây án.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân tại thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP Huế). Nghi phạm được xác định là Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú xã Hương Vinh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trước đó, chiều ngày 10/10, chị Lê Thị O. (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế) được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, người phụ nữ bị tử vong là do ngoại lực tác động, có khả năng là do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Cũng theo điều tra ban đầu, chị Lê Thị O. là phụ nữ đơn thân và đã có hai người con. Chị O. là lao động tự do, từng có một thời gian dài vào miền Nam làm ăn, sinh sống. Cách đây mấy tháng, chị O. trở về quê sinh sống.

Chân dung hung thủ sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế: Hé lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Hung thủ Đặng Văn Đồng sau khi bị bắt giữ - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khoảng 1 giờ đồng hồ xảy ra án mạng, Công an Thừa Thiên - Huế đã xác định được hung thủ. Tuy nhiên, qua nắm tình hình, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa bàn ngay sau khi gây án. Ngay trong đêm xảy ra vụ án, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an Huế tổ chức các mũi công tác làm nhiệm vụ chốt chặn ở nhiều tuyến đường để truy bắt đối tượng.

Đến trưa ngày 12/10, sau gần 2 ngày gây án, hung thủ Đặng Văn Đồng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Nam. Chiều cùng ngày, đối tượng đang trên đường được Công an di lý ra tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chân dung hung thủ sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế: Hé lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường chiều 10/10 - Ảnh: VNExpress

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân hung thủ giết chị Lê Thị O. là do ghen tuông. Trước đó, nạn nhân và hung thủ có quan hệ quen biết khi sinh sống tại tỉnh Bình Phước.

Hiện tại, nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Danh tính của nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế

Danh tính của nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân tại thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP Huế).

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