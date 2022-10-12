Sau hơn hai năm điều tra, Công an Khánh Hòa đã tìm ra nghi phạm đã sát hại anh Hồ Quốc Bảo (36 tuổi quê xã Vĩnh Hiệp), rồi cho thi thể vào valy đưa vào khu vực vắng trên đèo ở Nha Trang để phi tang.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 12/10, Công an Khánh Hòa cho biết, cơ quan điều tra đang làm việc với nam thanh niên (quê Khánh Hòa) để phục vụ điều tra vụ án giết người. Nam thanh niên 28 tuổi bị cáo buộc cùng một đồng phạm người nước ngoài (đã xuất cảnh về nước) ra tay sát hại anh Hồ Quốc Bảo (36 tuổi quê xã Vĩnh Hiệp), rồi quấn thi thể vào valy, đưa lên đèo ở TP Nha Trang, hơn hai năm trước. Theo thông tin, năm 2019, anh Bảo nợ thanh niên trên một số tiền. Sau đó, nạn nhân bị người này gọi tới căn hộ của mình ở Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung giải quyết. Lúc gặp, sau khi nghe anh Bảo phản hồi việc chưa có tiền trả, nam thanh niên này bị tình nghi đã cùng đồng phạm là người nước ngoài đánh tử vong.

Sau khi gây án, cả hai cho thi thể vào valy, được cuốn kín trong chiếc rèm cửa, quần áo, rồi chở tới khu vực vắng người, trên đèo thuộc xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang để giấu. Khu vực này ít nhà dân, vắng người, nằm trong tán cây bạch đàn. Tới sáng 27/3/2020, khi người dân đi rẫy thì ngửi thấy mùi hôi thối xông lên ở khu vực này, vội kiểm tra. Dưới tán cây, họ phát hiện valy màu đen, nghi có chuyện đã báo cơ quan chức năng. Khu vực đường Phạm Văn Đồng, đường lên đèo nơi phát hiện ra xác nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet Công an tới hiện trường, mở valy ra phát hiện bên trong chứa thi thể nam giới, phân hủy mạnh. Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xác định đây là vụ án, nạn nhân có thể bị sát hại khoảng 6 tháng trước.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, cơ quan điều tra xác định tử thi là nam giới, khoảng 25 tuổi có chiều cao khoảng 1,65 mét đến 1,7 mét, ở vùng bẹn trái có hình xăm không xác định được. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh không còn nguyên hình dạng, mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun dài màu đen sọc màu trắng. Đến thời điểm phát hiện, nạn nhân đã chết khoảng 6 tháng. Rèm cửa bọc chiếc valy chứa thi thể được cảnh sát công bố nhằm tìm tung tích nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet Cơ quan điều tra cũng xác định vali chứa thi thể trên có màu đen, hiệu Impreza có logo hình cá sấu, kích thước 0,7x0,5x0,25 mét. Bên ngoài vali quấn nhựa nilon (loại màng bọc thực phẩm), áo khoác vải màu đen, rèm che cửa màu xanh có kích thước 2x1,4 mét và băng keo dính.

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