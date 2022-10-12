Cận cảnh hiện trường bên trong của vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng

Xã hội 12/10/2022 09:44

Liên quan đến vụ việc cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng, các lực lượng nghiệp vụ đã phong tỏa bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời khám nghiệm tử thi của các nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân án mạng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng với Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát tại thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát.

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều 9/10, anh Phạm Minh Trường (25 tuổi, ngụ cùng địa chỉ, con trai riêng bà Nguyễn Thị Nở, vợ ông Toàn) đang đi trước sân thì bị cha dượng là ông Trần Quốc Toàn (68 tuổi, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) ở trong nhà dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ. Sau khi bắn chết con riêng của vợ, ông Toàn khóa trái cửa, cầm súng cố thủ trong nhà khiến người thân và hàng xóm khiếp sợ.

Cận cảnh hiện trường bên trong của vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra án mạng được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Thanh niên
Cận cảnh hiện trường bên trong của vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng - Ảnh 2
Khi vào trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông Toàn đã tử vong trên giường trong trạng thái sùi bọt mép - Ảnh: Báo Dân Việt
Cận cảnh hiện trường bên trong của vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng - Ảnh 3
Khu vực ông Phạm Minh Trường tử vong sau khi bị trúng đạn từ người cha dượng - Ảnh: Báo Dân Việt
Cận cảnh hiện trường bên trong của vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng - Ảnh 4
 Khám nghiệm tử thi của các nạn nhân để điều tra, làm rõ nguyên nhân án mạng - Ảnh: Báo Dân Việt
Cận cảnh hiện trường bên trong của vụ cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát ở Lâm Đồng - Ảnh 5
Khẩu súng săn tự chế được ông Toàn sử dụng để bắn chết con trai riêng của vợ - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bảo Lâm cùng Công an xã Lộc Bảo và chính quyền địa phương đã có mặt triển khai các biện pháp nghiệp vụ thuyết phục, vận động ông Toàn buông vũ khí tự thú để được sự khoan hồng của pháp luật nhưng bất thành. Sau thời gian dài vận động, thuyết phục nhưng không thấy động tĩnh, các lực lượng phá cửa xông vào thì phát hiện ông Toàn đã tử vong trên nền nhà.

Sau khi chồng mất, bà Nở tiếp tục đi bước nữa với ông Toàn. Sau khi đến với nhau, ông Toàn về sống cùng nhà với mẹ con bà Nở. Trong cuộc sống, ông Toàn rất kín tiếng, ít qua lại với hàng xóm. Thời gian gần đây, giữa ông Toàn và anh Trường có xảy ra một số mâu thuẫn trong cuộc sống.

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