Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng với Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát tại thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Cha dượng bắn chết con riêng của vợ rồi tự sát.

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều 9/10, anh Phạm Minh Trường (25 tuổi, ngụ cùng địa chỉ, con trai riêng bà Nguyễn Thị Nở, vợ ông Toàn) đang đi trước sân thì bị cha dượng là ông Trần Quốc Toàn (68 tuổi, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) ở trong nhà dùng súng tự chế bắn 2 phát qua cửa sổ khiến anh Trường tử vong tại chỗ. Sau khi bắn chết con riêng của vợ, ông Toàn khóa trái cửa, cầm súng cố thủ trong nhà khiến người thân và hàng xóm khiếp sợ.