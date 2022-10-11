Vào ngày 11/10, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông tin mới về vụ thảm án gã con rể dùng rựa chém chết mẹ vợ và gây thương tích cho 3 người khác là cha vợ, chị vợ và vợ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 11/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra đối với Phạm Thành (SN 1979, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giết người. Thành chính là kẻ đã đâm chết mẹ vợ và làm bị thương 3 người khác. Hiện trường vụ thảm án - Ảnh: Zing

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nguyên nhân hành xử sai với gia đình bên vợ là do mâu thuẫn đất đai của nhà vợ và hàng xóm kéo dài. Đối tượng Thành lấy vợ và sinh sống sát bên nhà bố mẹ vợ. Vào khoảng 14 giờ ngày 9/10, Thành cầm theo một cây rựa dài đi sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên nhà rồi chém ông L.H (SN 1941, là bố vợ) một nhát vào cổ tay trái. Lúc này, bà P.T.L (SN 1945, là mẹ vợ), chị L.T.T (SN 1975, là chị vợ) và chị L.T.H (SN 1978, vợ của Thành) thấy ông H. bị chém nên đã cùng nhau can ngăn. Tuy nhiên, cả 3 người này cũng lần lượt bị Thành chém, trong đó bà P.T.L bị 1 nhát rựa chí mạng ở cổ dẫn đến tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân và công an có mặt đưa 3 người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng choáng do mất nhiều máu, trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay. Riêng Thành bị khống chế, bắt giữ.

Đối tượng Thành bị bắt ngay sau khi gây án - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hàng xóm của nạn nhân, nghi phạm Thành làm nghề đánh bắt cá ở hồ Sông Ray. Gần đây, Thành có dấu hiệu ít nói, ít giao thiệp với mọi người. Trong cuộc sống thường ngày, gia đình vợ và Thành không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, vào ngày 12/7, Thành bị đau đầu, có biểu hiện khác thường và đã được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bác sĩ chẩn đoán Thành có hội chứng động mạch sống nền, phản ứng stress và rối loạn thích ứng, có dấu hiệu thiếu máu não, chóng mặt. Sau đó, Thành được cho thuốc, đưa về nhà điều trị và từ đó đến nay không tái khám ở bệnh viện này. Và theo người nhà của Thành, sau khi biết Thành có bệnh, cuối tháng 7, Thành được đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai). Ở bệnh viện tuyến trên, Thành được chẩn đoán thiếu máu não, rối loạn tiền đình, có dấu hiệu thần kinh và được cho toa thuốc uống trong một tháng rồi tái khám. Tuy nhiên, khi hết thuốc, gia đình chỉ mua thuốc theo toa cũ uống, chưa đưa đi tái khám và đến nay xảy ra sự việc đau lòng. Hiện tại, vụ án vẫn đang tiếp tục được xác minh và điều tra làm rõ.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của con rể sát hại mẹ vợ tử vong, 3 người bị thương nặng ở Vũng Tàu Liên quan đến thảm án con rể sát hại mẹ vợ và 3 người khác bị thương nặng gây rúng động vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lời khai đối với bị can Phạm Thành (50 tuổi, trú tại ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-con-re-sat-hai-me-vo-va-lam-3-nguoi-khac-bi-thuong-nang-o-vung-tau-512292.html