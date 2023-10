Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 11/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Viện đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra đối với Phạm Thành (SN 1979, ngụ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giết người. Thành chính là kẻ đã đâm chết mẹ vợ và làm bị thương 3 người khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành khai nguyên nhân hành xử sai với gia đình bên vợ là do mâu thuẫn đất đai của nhà vợ và hàng xóm kéo dài. Đối tượng Thành lấy vợ và sinh sống sát bên nhà bố mẹ vợ. Vào khoảng 14 giờ ngày 9/10, Thành cầm theo một cây rựa dài đi sang nhà bố mẹ vợ ở sát bên nhà rồi chém ông L.H (SN 1941, là bố vợ) một nhát vào cổ tay trái. Lúc này, bà P.T.L (SN 1945, là mẹ vợ), chị L.T.T (SN 1975, là chị vợ) và chị L.T.H (SN 1978, vợ của Thành) thấy ông H. bị chém nên đã cùng nhau can ngăn.

Tuy nhiên, cả 3 người này cũng lần lượt bị Thành chém, trong đó bà P.T.L bị 1 nhát rựa chí mạng ở cổ dẫn đến tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân và công an có mặt đưa 3 người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng choáng do mất nhiều máu, trong đó có người bị chém gần lìa cánh tay. Riêng Thành bị khống chế, bắt giữ.