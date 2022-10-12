Danh tính của nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế

Xã hội 12/10/2022 13:51

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân tại thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP Huế).

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 12/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh này vừa bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân tại thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP Huế). Nghi phạm được xác định là Đặng Văn Đ. (SN 1972, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Danh tính của nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào chiều ngày 10/10, chị L.T.O (45 tuổi, trú xã Hương Thọ) được hàng xóm phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, người phụ nữ bị tử vong là do ngoại lực tác động, có khả năng là do bị đâm bằng vật sắc nhọn. Đến gần 21h cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân đã hoàn tất. Sau đó, thi thể được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Ngoài ra, chị L.T.O là phụ nữ đơn thân và đã có hai người con. Chị O là lao động tự do, từng có một thời gian dài vào miền Nam làm ăn, sinh sống. Cách đây mấy tháng, chị O trở về quê sinh sống cùng các con.

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Cơ quan chức năng huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã gửi nhiều yêu cầu giám định để điều tra làm rõ vụ án và bước đầu nghi có chất xăng tại hiện trường.

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