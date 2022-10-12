Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Quang Minh (sinh năm 2006), học sinh lớp 11G trường THPT Lý Chính Thắng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào vào khoảng 11h30 trưa ngày 11/10, sau giờ tan học, 2 em học sinh Trường THPT Lý Chính Thắng là Phan Quang Minh (SN 2006) và Nguyễn Tiến Thuận (SN 2005) đã lao vào đánh nhau tại đoạn đường vắng nằm trên địa bàn xã An Hòa Thịnh (H.Hương Sơn). Do mâu thuẫn cá nhân, trong quá trình chống đỡ màn đánh hội đồng của đàn anh lớp 12, nam sinh lớp 11 đã dùng con dao mang sẵn đâm một nhát khiến 1 nam sinh lớp 12 tử vong. Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 12/10, Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Quang Minh (sinh năm 2006), trú tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), học sinh lớp 11G trường THPT Lý Chính Thắng để điều tra về hành vi “Giết người”.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng em Thuận đã tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân Em Minh khai nhận, vào sáng ngày 11/10, khi đi học Minh đã chuẩn bị sẵn một con dao nhọn cất giấu vào trong cặp. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, sau khi tan học, Thuận cùng nhóm bạn học trú cùng xã với Thuận đã chặn đánh Minh cùng nhóm bạn học cùng trường tại khu vực trước cổng trường THPT Lý Chính Thắng. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn nên các đối tượng không xảy ra đánh nhau tại đây. Trên đường về nhà, Thuận cùng nhóm bạn của mình tiếp tục chặn đánh Minh tại đường nội đồng thuộc thôn Giếng Thị, xã An Hoà Thịnh. Khi chặn được Minh thì Thuận xông vào dùng tay đấm Minh, Minh mở cặp lấy dao chuẩn bị từ trước ra đâm một phát vào lưng của Thuận. Vết thương xuyên thủng vào vùng ngực, gây thủng phổi, làm Thuận ngục tại chỗ. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng Thuận đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án Minh đi về nhà cất giấu con dao và bỏ trốn nhưng được sự vận động của gia đình và Cơ quan chức năng nên đã ra đầu thú. Cơ quan điều tra cũng đã truy tìm được con dao mà Minh đã sử dụng gây án. Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

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