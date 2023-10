Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào vào khoảng 11h30 trưa ngày 11/10, sau giờ tan học, 2 em học sinh Trường THPT Lý Chính Thắng là Phan Quang Minh (SN 2006) và Nguyễn Tiến Thuận (SN 2005) đã lao vào đánh nhau tại đoạn đường vắng nằm trên địa bàn xã An Hòa Thịnh (H.Hương Sơn). Do mâu thuẫn cá nhân, trong quá trình chống đỡ màn đánh hội đồng của đàn anh lớp 12, nam sinh lớp 11 đã dùng con dao mang sẵn đâm một nhát khiến 1 nam sinh lớp 12 tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 12/10, Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Quang Minh (sinh năm 2006), trú tại thôn Hùng Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), học sinh lớp 11G trường THPT Lý Chính Thắng để điều tra về hành vi “Giết người”.