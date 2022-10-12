Lời khai gã đàn ông là 'nỗi sợ đường phố' về đêm của các chị em ở Hà Nội sau khi bị sa lưới

Xã hội 12/10/2022 11:22

Đức thường đi lang thang trên các tuyến đường vào buổi tối, đêm muộn tìm "con mồi" là những phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản.

Ngày 12/10, thông tin từ báo Giao thông cho biết, Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Đức (39 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Nguyễn Tiến Đức được xác định là đối tượng thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản trong đêm trên địa bàn Hà Nội.

Đức đã có 4 tiền án về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Chống người thi hành công vụ" và "Cướp giật tài sản".

Lời khai gã đàn ông là 'nỗi sợ đường phố' về đêm của các chị em ở Hà Nội sau khi bị sa lưới - Ảnh 1
Đối tượng Đức (bên phải) và Dũng. Ảnh: Giao thông

Thông tin từ Giadinh.net cho biết thêm, tại trụ sở điều tra, Đức khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có công ăn việc làm. Để có tiền ăn tiêu, Đức sử dụng xe máy (thường mượn của người nhà hoặc người quen rồi tháo biển số) một mình đi lang thang trên các tuyến đường phố địa bàn TP Hà Nội vào buổi tối, đêm muộn, tìm "con mồi" là những phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản.

Địa bàn gây án của Đức trải khắp các quận huyện ở Hà Nội như: Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì.

Quá trình đấu tranh, công an xác định Đức đã gây ra 12 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 12 điện thoại di động, 2 chiếc xe máy là tang vật của vụ án và phương tiện Đức sử dụng gây án. Tài sản phi pháp có được, Đức mang bán cho Lê Tuấn Dũng, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động "Dũng Linh Mobile" ở Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông.

Khám xét khẩn cấp cửa hàng điện thoại của Dũng, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều điện thoại di động các loại, và đang tập trung phân loại xác minh làm rõ nguồn gốc.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Xung quanh câu chuyện người bố ôm con đỏ hỏn về quê vì vợ bỏ đi: Xuất hiện thông tin trái chiều về hoàn cảnh mẹ cháu bé

Xung quanh câu chuyện người bố ôm con đỏ hỏn về quê vì vợ bỏ đi: Xuất hiện thông tin trái chiều về hoàn cảnh mẹ cháu bé

Mới đây, câu chuyện người bố ôm con 15 ngày tuổi về quê vì vợ bỏ đi khiến nhiều người xúc động, thương cho hoàn cảnh "gà trống nuôi con". Tuy nhiên sự tình câu chuyện phía sau không đơn giản mà chứa đựng nhiều uẩn khúc.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp giật tài sản trộm cắp Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 39 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?