Lời khai gã đàn ông là 'nỗi sợ đường phố' về đêm của các chị em ở Hà Nội sau khi bị sa lưới

Đức thường đi lang thang trên các tuyến đường vào buổi tối, đêm muộn tìm "con mồi" là những phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản.

Ngày 12/10, thông tin từ báo Giao thông cho biết, Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được Nguyễn Tiến Đức (39 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Nguyễn Tiến Đức được xác định là đối tượng thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản trong đêm trên địa bàn Hà Nội.

Đức đã có 4 tiền án về các tội "Gây rối trật tự công cộng", "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Chống người thi hành công vụ" và "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Đức (bên phải) và Dũng. Ảnh: Giao thông

Thông tin từ Giadinh.net cho biết thêm, tại trụ sở điều tra, Đức khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có công ăn việc làm. Để có tiền ăn tiêu, Đức sử dụng xe máy (thường mượn của người nhà hoặc người quen rồi tháo biển số) một mình đi lang thang trên các tuyến đường phố địa bàn TP Hà Nội vào buổi tối, đêm muộn, tìm "con mồi" là những phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản.

Địa bàn gây án của Đức trải khắp các quận huyện ở Hà Nội như: Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa, Thanh Trì.

Quá trình đấu tranh, công an xác định Đức đã gây ra 12 vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 12 điện thoại di động, 2 chiếc xe máy là tang vật của vụ án và phương tiện Đức sử dụng gây án. Tài sản phi pháp có được, Đức mang bán cho Lê Tuấn Dũng, chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động "Dũng Linh Mobile" ở Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông.

Khám xét khẩn cấp cửa hàng điện thoại của Dũng, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều điện thoại di động các loại, và đang tập trung phân loại xác minh làm rõ nguồn gốc.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

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